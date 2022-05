«Tilsvarende Pentagon Papers», «Kalkulert og politisk handling»: Enestående lekkasje av et dokument i USAs høyesterett provoserer et ramaskrik

Mandag kveld ga nyhetssiden Politico ut et utkast til flertallsavgjørelse som, hvis det vedtas, vil ta USA 50 år tilbake til friheten til enhver stat for å forhindre kvinner i å avslutte svangerskapet.

Selskapet sa tirsdag at dokumentet var «autentisk», men representerte ikke rettens «endelige» avgjørelse. Styreleder John Roberts fordømte «forræderi» rettet mot å «undergrave» arbeidet til Høyesterett, og beordret en intern undersøkelse for å finne opprinnelsen til lekkasjen.

Utover de betydelige problemene, lammet Scoop Washington, der Høyesterett er et av få selskaper som holder media på trygg avstand.

«Det er ingen slik lekkasje i High Court,» tvitret advokat Neil Kathyal. «Dette er ensbetydende med «Pentagon-dokumenter»,» la han til, og la til at New York Times i 1971 publiserte de mest hemmelige dokumentene knyttet til USAs involvering i Vietnam.

Orin Kerr, jusprofessor ved University of California, Berkeley, sa: «Det har vært lekkasjer i Høyesterett før, men ikke i denne grad.

«Ekstrem venstre»

Den historiske dommen fra 1973 «Roe V. Wade», der Høyesterett anerkjente retten til abort og er truet i dag, ble publisert oppstrøms av magasinet Time. Men artikkelen kom ut bare timer før den offisielle kunngjøringen, uten noen innvirkning på utfallet.

Denne gangen Leaker – en av de ni dommerne? En av assistentene deres? Rettens ansatte? – I forkant av den endelige dommen, som ventes innen 30. juni, er det ingen tvil om at den tar sikte på å mobilisere opinionen i håp om å påvirke dommerne.

Jonathan Turley, jusprofessor ved George Washington University, skrev på Twitter at «dette er en kalkulert og politisk handling utført av noen som er villig til å gi opp sin yrkesetikk av en politisk grunn».

Ifølge Politico opprettholdt fem konservative dommere utkastet til kjennelse, som ble skrevet i februar. Men forhandlingene fortsetter, bare avviket til en av dem kreves for å godta den alternative teksten.

Konservative er ikke i tvil: så lekkasjen kommer fra «ekstrem venstre» som forsøker å «skremme rettsvesenet», som Mitch McConnell, den republikanske minoritetslederen i Senatet, anslår, og krever «straff» for de ansvarlige.

«Mistet uskyld»

Tilsvarende senatet til det republikanske partiet. Josh Howley oppfordret dommerne til å «umiddelbart» publisere avgjørelsen sin «uten å etterkomme» de spontane protestene som fulgte etter publiseringen av Politico-artikkelen.

Dommer Brett Kavanagh er mer opptatt av å bevare bildet av domstolen enn noen av hans konservative kolleger, som kan være gjenstand for denne kampanjen.

Men for noen seere kan uoppmerksomhet komme fra den konservative leiren og reflektere sprekkene i den.

«Se for deg at du er en konservativ dommer. Du hadde fem stemmer for å endre Roe V.-jakten (…), men du begynner å frykte å miste flertallet. Hva vil du gjøre?» Professor twitret. Rett Steve Vladek.

Uavhengig av motivene til de nysgjerrige øynene, «vil de ikke lykkes», forsikret sorenskriver John Roberts: «rettens arbeid vil ikke bli påvirket på noen måte».

På den annen side ble dens juridiske risiko svekket. «Retten vil aldri endre seg», tvitret Jonathan Turley: «Vi har alle mistet vår uskyld og forstår at retten ikke lenger kan holde seg utenfor politikken».