Sir Jim Radcliffe, Storbritannias rikeste mann, har bestemt seg for ikke å avslutte oppkjøpet av Manchester United på grunn av et “dumt pengetrekk” i Old Trafford-klubben.

Glashers ‘eierskap av tittelen har økt denne uken etter den europeiske Super League-debatten, med en gruppe Demonstranter blokkerte Carringtons inngang torsdag.

Spesielt uttalelsen fra Joel Glasser denne uken var første gang han hadde snakket forent Tilhengere siden 2005 – bare for andre gang totalt.

For to år siden investerte Radcliffe, eieren av kjemiselskapet Enios, i fotball ved å kjøpe den franske innredningen OGC Nice.



Det ble stilt spørsmål om hvorfor United ikke gikk til klubben han støtter, men de ‘dumme pengene’ som ble brukt på overføringer Fred Det var en drivkraft til slutt.

Snakker Tidene, Sa Radcliffe: “(Aeneas) vil aldri være dumme penger i byen, aldri, aldri.”

På spørsmål om han var interessert i å flytte United, svarte Radcliffe: “Nei, ikke for øyeblikket. De er en stor pickle som en bedrift.

“De fikk ikke managervalget riktig, de kjøpte ikke bra. De har vært dumme penger, som du ser med spillere som Fred.

“Vi vil ikke se noe annet sted før vi får en god flyt her (i Nice). Vi må finne ut hvordan vi kan vinne før du noen gang vil skrive en stor sjekk. Det er veldig vanskelig.”

Fred, som kom til United fra Shakhtar Donetsk i 2018 på en femårsavtale på 52 millioner m, har gjort 114 opptredener i alle konkurranser for klubben.

Radcliffe la til at United ikke har vært den samme siden Sir Alex Fergusons pensjonering: “United har brukt enorme mengder penger siden Ferguson dro og ble fattige. For å si det mildt, for å være ærlig.

“Vi har en annen tilnærming til å være moderat intelligente om dette. Prøv å gjøre det mer grasrot og prøv å finne ungt talent.

“Noen klubber ser ut til å ha muligheten til å gjøre det, Southampton, Lilly. United har gjort det så dårlig. De har på en eller annen måte mistet plottet.”