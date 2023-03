Tim Cook ønsker å selge 1 million VR-headset

Tim Cook og Jeff Williams presset på for at et AR/VR-headset skulle bli utgitt i år til tross for dissens fra designteamet.

Vi har snakket om det i måneder eller år, men presentasjonen skal finne sted i 2023. Alle er enige om at WWDC 2023 vil være øyeblikket Apple har valgt å avduke sitt nye produkt. . Mens selskapet er sent ute i dette markedet, er The Financial Times Den forklarer at beslutningen om å innføre hjelmen i 2023 ble diskutert internt.

Tim Cook og Jeff Williams kjenner tilstanden til markedet og synes det er fornuftig å lansere et AR/VR-headset allerede i 2023, selv om førstegenerasjonsheadsettet er dyrt og upopulært blant allmennheten. Faktisk er tidspunktet for introduksjonen av denne typen utstyr kritisk.

Mål: 1 million det første året

Selv om operasjonsteamet ønsket å levere en teknologisk avansert hjelm, måtte de fortsette å jobbe i skyggen før de markedsførte hjelmen da den ble ansett som for dyr og fortsatt klumpete. De to betjentene var uenige. Hjelmen skal være på markedet i 2023.

Faktisk prøver Tim Cook å lansere sitt første produkt som administrerende direktør. Administrerende direktør har måter å matche ambisjonene sine: sikte på 1 million AR/VR-headset det første året. Hvem ville ha sett det riktig? Utviklingsteam eller Tim Cook? Svar om noen måneder.

