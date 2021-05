Tim Dowling: katten trenger mat. Men hvem får dra? | Familie

JegDet er sent på ettermiddagen, og jeg har ført sammenleggbar solseng til et lite solstråle ved gresskanten. Dagens siste varme er konsentrert i dette hjørnet, og jeg har tenkt å absorbere den. Jeg setter meg i stolen med en bok når katten dukker opp i den åpne bakdøren og prøver å få oppmerksomheten min. Jeg later som jeg ikke merker det.

Katten går inn i hagen, krysser plenen og sitter ved føttene mine. Jeg ser ikke opp fra boka mi.

“Niamh,” sier katten.

“Jeg er ikke Niamh,” sier jeg.

“Muireann,” sier han.

“Dette er jentenavn,” sier jeg. Katten ser på bakken og deretter på meg.

“Hei,” sier han. Solen forsvinner bak en sky. Jeg tar ut telefonen min.

“Klokka er 5.30,” sier jeg. “Kattemat lages klokka 6”.

“Joan,” sier han.

“Bra,” sier jeg.

Katten følger meg inn på kjøkkenet, der den eldre stirrer på skjermen på den bærbare datamaskinen med dyp konsentrasjon. Katten og jeg tar den lengste veien rundt ham, i tilfelle han er i møte. Jeg åpner skapet og vi stikker begge hodene innover.

“Vil du ha de gode eller de dårlige nyhetene?” Jeg sier.

“Nei,” sier katten.

“Den dårlige nyheten er at vi ikke lenger har kattemat du liker,” sier jeg.

“Uh-oh,” sier den eldre.

“Den gode nyheten er at vi har mye kattemat du hater,” sier jeg.

“Wren,” sier katten.

“Nei, det er vel ikke gode nyheter,” sier jeg. Den yngste kommer inn med armene i kors.

“Hva foregår her?” han sier.

“Ingenting,” sier jeg og åpner kjøleskapet. “Har du bare handlet kattemat?”

“Sier ikke.

“Beklager,” sier jeg. “Jeg mener kattemat, melk og øl.”

“Jeg gikk i går,” sier han. Så på ham.

“Er det unnskyldningen din?” Jeg sier. “Hva forlot du huset for 24 timer siden?”

“Når gikk du sist fra huset sist?” han sier.

“Ingen kommentar,” sier jeg og henvender meg til den eldre. “Hva med deg?”

“Jeg jobber,” sier han.

“Godta det,” sier den yngste og ser på meg. “Det er din tur.”

“Det er aldri min tur,” sier jeg.

Ti minutter senere står jeg utenfor bryggeriet. Det er faktisk mer et øl-emporium, med et forvirrende utvalg av bokser og flasker som tilbys, men det er også et lite rom, og sosial distansering tillater bare en kunde å komme inn om gangen. Jeg kan se kunden foran meg gjennom vinduet og ha en lang ølsamtale med personalet. Jeg anser dette som et monstrøst brudd på pandemisk etikette. Lagre minnene dine fra tiden du reiste til Belgia for en lysere, mindre restriktiv fremtid. Kjøp øl og kom deg ut.

Tjue minutter senere er jeg hjemme og laster inn kjøleskapet når kona mi kommer inn.

“Jeg trodde onsdag var en ikke-drikke-dag,” sier han.

“Tirsdag er en dag uten å drikke,” sier jeg. “Onsdag er øl fra mange land.”

“Hva fikk du?” sier den eldre.

“Jeg tok det tilfeldigvis fra kjøleskapet,” sier jeg. “Det er ikke greit å stille spørsmål når det dannes en kø utenfor.”

“Og torsdag?” sier kona mi.

“Torsdag er tørst torsdag,” sier jeg.

“Det ser ut til at hans strenge regime går i oppløsning,” sier han.

“Det utvikler seg,” sier jeg. “Jeg har alt skrevet ned et sted.”

Den yngste kommer inn og tar en øl fra posen. “Hva er dette?” han sier.

“Han er fra Norge, det er alt jeg vet,” sier jeg.

“Jeg kan få en?” sier den eldre.

“Gjerne,” sier jeg og legger en boks foran ham. “Noe med en farget etikett, kanskje?”

“Hvor mye bruker de?” sier kona mi.

“Ikke bekymre deg,” sier jeg til ham. “Jeg får lojalitetspoeng.”

“Har du marshmallows?” sier den eldre.

“Jeg er redd det er fullt mulig,” sier jeg. Katten hopper på kjøkkenbordet og setter seg ved siden av posen.

“Mare,” sier han. Jeg ser på katten og deretter inn i posen.

“Jeg visste at jeg hadde glemt noe,” sier jeg.