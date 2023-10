Timothée Chalamet diskuterer (subtilt) sitt forhold til Kylie Jenner | Mennesker

Timothée Chalamet ønsker ikke å snakke om forholdet hans til Kylie Jenner. Ryktene om paret begynte i vår da de ble sett sammen på en restaurant i Culver City, California. Siden den gang har de to stjernene blitt fotografert omfavnende på en Beyonce-konsert forrige måned og på US Open Championship. Men hvis skuespilleren forstår fansens fascinasjon for hans personlige liv, vil han ikke løfte sløret.

«Jeg kan ikke si at de ikke betyr noe fordi fansen min fikk meg dit jeg er,» innrømmet hun i et intervju med GQ, og la til at til tross for stjernestatusen hennes, foretrekker hun å holde noen ting for seg selv.

Da en GQ-journalist fortalte ham at hvis han virkelig ønsket å være alene, burde han ikke «tilbringe tid med en av de fire mest fulgte personene på Instagram,» nikket Timothee Chalamet: «Det minner meg om en nylig South Park-episode av « World Privacy Tour.» En referanse til en episode av tegneserien der prins Harry og kona Meghan reiste på et privatfly og dukket opp på talkshow for å respektere privatlivet deres. «Noen ganger forstår folk ikke når du sier at du prøver å leve livet ditt like privat som mulig,» konkluderte den unge skuespilleren.