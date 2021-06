Timothee Chalamets etterlengtede sci-fi-episke Dune som har premiere på filmfestivalen i Venezia

Den etterlengtede sci-fi-epikken Dune, med Timothee Chalamet i hovedrollen, får verdenspremiere på den kommende filmfestivalen i Venezia.

Den etterlengtede filmen, basert på Frank Herberts roman med samme navn fra 1965 og regissert av Denis Villeneuve, vil debutere utenfor konkurranse 3. september.

Filmen skulle opprinnelig ha premiere i november 2020 og har siden blitt forsinket av forskjellige faktorer, inkludert utbruddet av den globale pandemien.

Spillfilmen vil følge Paul Atreides, spilt av den 25 år gamle hovedpersonen, som har til oppgave å reise til ørkenplaneten Arrakis midt i en konflikt som involverer kontroll av et livsforbedrende stoff kalt Melange, også kjent som ‘krydder’. .

Filmen har en rollebesetning, med Oscar Isaac og Rebecca Ferguson som spiller Atreides foreldre Duke Leto og Lady Jessica.

Zendaya vil bli introdusert som kjærlighetsinteressen til hovedpersonen, Chani, og Jason Momoa vil spille hovedpersonen i serien, Duncan Idaho.

Flere andre tolker, som Josh Brolin, Stellan Skarsgard og Javier Bardem, vil fullføre rollebesetningen av filmen.

Utviklingen av neste film startet i 2016, og Herberts sønn Brian bekreftet den 53 år gamle filmskaperens engasjement året etter.

I tillegg til å regissere spillefilmen, skrev Villeneuve manuset sitt sammen med Eric Roth og Jon Spaihts.

Dune hadde tidligere blitt tilpasset til en kritisk kritisert film fra 1984 regissert av David Lynch, samt en 2000 miniserie som ble sendt på Sci Fi Channel.

Alejandro Jodorowskys mislykkede forsøk på å lage en spillefilm basert på romanen ble skrevet i den mottatte 2013-dokumentaren Jodorowsky’s Dune.

Flere andre regissører signerte for å lede prosjektet på midten av 2000-tallet, selv om ingenting konkret materialiserte seg før Villeneuve ble med i spillefilmen.

Rollelisten for den kommende bearbeidelsen ble for det meste avsluttet tidlig i 2019, og filmopptaket startet samme år, med produksjon på steder som Norge og De forente arabiske emirater.

Hovedfotografering ble endelig ferdig i juli, og nye bilder ble tatt i august 2020 i Budapest.

Musikken til neste film blir levert av den produktive komponisten Hans Zimmer, som hadde jobbet med Villeneuves Blade Runner 2049.

Opprinnelig skulle Dune starte 20. november 2020, selv om den ble forsinket til neste måned og til slutt presset tilbake til sin nåværende dato 1. oktober som svar på den fortsatte tilstanden til den globale pandemien.

Funksjonen vil ha premiere på begge teatrene og på HBO Max-streamingtjenesten, og det er derfor produksjonsteamet ga bekymringer.

En annen film er for tiden under utvikling, siden neste film bare vil dekke omtrent første halvdel av romanen, men på grunn av den planlagte dobbelutgivelsen er filmskaperne bekymret for at den ikke vil prestere bra økonomisk.

En spinoff-serie med tittelen Dune: The Sisterhood er for tiden under utvikling og vil være tilgjengelig for streaming på HBO Max på en uspesifisert dato i fremtiden.