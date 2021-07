Timothy Solomon dukker lett opp i et rotete kastebilde fra sine yngre dager

Timothy Solomon kjenner absolutt et godt tilbakeblikk torsdagspost.

Den 25 år gamle skuespilleren delte et episk bilde fra barndommen sin denne uken, og avslørte det rotete soverommet sitt mange år før han ble kjent som Hollywood-skuespiller.

Call Me by Your Name-stjernen skrev også en kort melding i tittelen på innlegget, som så ut til å spotte det tomme systemet hans, hvor det stod: ‘Hei. Er du der. ‘

Tilbake på dagen: Timothy Solomon avslører søt tilbaketrekning til det rotete barndomsrommet på Instagram-kontoen sin torsdag

Salomo holdt det uformelt fordi han hadde en hvit stripet T-skjorte hengende fra håndflatene, noe som ikke er veldig forskjellig fra hvordan han kler seg nå.

Bare i forrige uke ble skuespilleren sett i veldig uformell antrekk da han deltok på filmfestivalen i Cannes.

Skuespilleren ga to nærbilder, hvorav den første sentrerte hele rammen hans, den andre et veldig stramt skudd i ansiktet.

Mange av fansen av Lady Bird-skuespilleren svarte fornøyd i kommentarfeltet, med noen som omtalte henne som ‘Timmy’.

Ta det med ro: Call Me by Your Name Star hadde hvite stripete T-skjorter og basketballshorts

Salamets innlegg kommer samme dag som utgivelsen av den siste traileren for den kommende science fiction-filmen Doon.

Paul Adritis, hovedpersonen til denne funksjonen, blir feid til en farlig planet av sønnen til en hertug, som oppdager at han har umenneskelige evner.

Den kommende filmen vil inneholde omfattende ensemblebesetninger, ledet av Oscar Isaac og Rebecca Ferguson, som skal portrettere hertug Leto Adritis og hans stedfortreder Lady Jessica.

Andre artister som dukker opp i filmen inkluderer Gentia, Jason Momova og Dave Batista.

READ 'Amundsen: The Greatest Journey' Review: A Real But Icy Biography Nylig utvikling: Skuespillerens innlegg kommer samme dag som den nye traileren for det kommende science fiction-eposet Doon

Hovedperson: Salamet skildrer Paul Adritis, sønn av en hertug som innser at han har makten til en mann

Utviklingen av den snart lanserte versjonen av denne funksjonen begynte i 2016, da regissør Denis Villanueva uttrykte et ønske om å jobbe med prosjektet.

En tidligere tilpasning av romanen, regissert av David Lincoln, ble utgitt i 1984, og en miniserie debuterte på SciFi Channel i 2000.

Han var med på å skrive manuset til prosjektet sammen med nåværende regissør John Spohits og Eric Roth.

Produksjonen av denne funksjonen startet opprinnelig i mars 2019, med filmopptak på steder som Abu Dhabi, Jordan og Norge.

Doon ble opprinnelig planlagt for utgivelse i november i fjor, men den ble presset tilbake til neste måned.

Etter at den globale epidemien brøt ut, ble den utbredte lanseringen ytterligere forsinket til oktober, selv om den vil bli vist på den kommende 78. Venezia International Film Festival.

Kommer snart: Doon er for øyeblikket klar for verdenspremiere på den kommende 78. Venezia International Film Festival, som vil være tilgjengelig for publikum 22. oktober

Den første traileren for funksjonen ble gjort tilgjengelig for publikum i september i fjor, og den inngående funksjonen ble utgitt torsdag.

Filmen vil være tilgjengelig for streaming på HBO Max-tjenesten i løpet av de første 30 dagene etter lanseringen.

De fleste av filmens mannskap, inkludert den 53 år gamle regissøren, var misfornøyde med flyttingen og siterte muligheten for at funksjonen ikke ville være lønnsom med den nåværende utgivelsesstrategien.

Melodien er for tiden planlagt å være tilgjengelig for publikum 22. oktober.

En annen film som dekker andre halvdel av romanen blir for øyeblikket laget, selv om den ennå ikke er grønnere.

Doon: En spinoff-oppfølger med tittelen Sisterhood er i ferd, og den forventes å bli utgitt på HBO Max-streamingtjenesten i fremtiden.