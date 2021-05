Timothy Solomon skal spille Willy Vonca i Origins | Timoteus Salomo

Timothy Salamet skal spille rollen som Willie Wonka i en ny look-film.

I følge Frist, Vil følge i Oscar-nominerte stjerne Jean Wilder og Johnny Depp fra Call Me by Your Name i all sang og alle danseforestillinger av Roald Doll i en prolog inspirert av Charlie og sjokoladefabrikken.

Filmen vil fokusere på Wongkas tidlige år før han åpner fabrikken sin. Paul King, regissør for Paddington, vil lede manus med komikeren Simon Farnaby.

Dette er tredje gang Warner Bros. har gjenopplivet karakteren, først i 1971 og deretter i 2005 med Tim Burtons tilpasning, som tjente 475 millioner dollar over hele verden. Historien ble også forvandlet til en vellykket musikal.

Det var i fjor Kunngjort Thor: Ragnaroks regissør Taika Waiti skal regissere to animerte serier for Netflix basert på figurene fra World og Dolins 1964-roman. Showet har imidlertid virket litt lite fokusert i de siste episodene;

Den 25 år gamle skuespilleren ble sist sett i en bearbeiding av Creta Kerwick Little Woman og i hennes kommende filmer Wes Andersons The French Dispatch, Denise VillanuevaIkke se opp med Doon og Adam McCain stjernespekket asteroidekomiker Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep og Ariana Grande, som representerer hans første store rettigheter.

Den siste tilpasningen av Dolls verk er Robert Gemekis ‘versjon av The Witches, med Anne Hathaway og Octavia Spencer i hovedrollene.

Vonca skal utgis i 2023.