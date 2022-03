TimTheTatman oppfordrer Warzone 2-utviklere til å beholde Verdansk, Caldera sammen med nye oppfølgerkart

Denne artikkelen er automatisk oversatt fra originalspråket til ditt språk. Ikke nøl med å gi oss beskjed hvis den inneholder oversettelsesfeil, slik at vi kan rette dem så snart som mulig.

TimTheTatman henvendte seg til Infinity Ward, som utvikler krigssone 2å kopiere en hovedfunksjon fra apex legender for den neste forpliktelser Oppfølger – Gjør alle gamle Battle Royale-kart tilgjengelig i spillelister i stedet for å fjerne dem når sesongsyklusen er over.

I nåtiden, krigssone holder seg bare til ett kort om gangen⁠. Først var det Verdansk, før CoD Battle Royale flyttet til det tropiske paradiset Caldera i sitt andre kapittel.

TimTheTatman mener det er på tide at det endres. de forpliktelser Battle Royale har gjort det til en vane å låne funksjoner fra den rivaliserende tittelen. apex legender, sa YouTube-streameren 20. mars, og du bør se en til ⁠; hold Verdansk, Caldera og alle de nye Battlegrounds sammen i roterende spillelister.

«Jeg vil virkelig at de skal bringe Verdansk tilbake til Warzone 2,» sa han. «I likhet med Apex roterer dette spillet kart gjennom disse spillelistene [et chaque saison]. Du kan spille på hvilket som helst kart.

Som i blindtarm, vil spillere ha tilgang til kartet de foretrekker. De som foretrekker urbane landskap i Verdansk kan spille når det snurrer. Caldera-fans kan gjøre det samme. Det eneste problemet, innrømmet TimTheTatman, er Infinity Wards interesse for å overføre dem. I det har han ikke mye håp. «De går? sa han. «Hvis jeg måtte gjette, ville de sannsynligvis ikke gjort det. Jeg håper de gjør det.

«Når det er sagt,» la YouTuberen til, «hørte de oss si at Verdansk var for mørkt. De lyttet og nå er vi på denne tropiske øya kalt Caldera som alle hater og klager på. De ignorerer oss. [la prochaine fois].

I tillegg til drømmene om Verdansk og Caldera, fantaserer TimTheTatman allerede om krigssone 2 det kommende kartet fra 2023⁠, ​​som ennå ikke er navngitt⁠, skal utgis med Battle Royale-oppfølgeren. Ryktene tyder på at den vil være inspirert av det nye moderne krigføring 2 nyinnspilling kommer samtidig.

«Kan du forestille deg i Warzone 2 hvis du på kartet vi får, hopper ut i det fri og går tilbake til disse gamle kartene? Highrise, Terminal, Favela, Afghan, Rust, Derail, I love Derail. Scrapyard, Wasteland, Skidrow,” sa stjernestreameren.

«Tenk deg,» la han til. «Du flyr ned, du treffer Favela. Så går du gjennom Rust. Og plutselig er du i terminalen. Jeg kan ikke uttrykke gleden dette ville gi meg.

[Contenu intégré]

krigssone 2 har fått grønt lys for utvikling, men ting begynner såvidt å våkne til liv i Infinity Ward-hovedkvarteret. Lite er kjent om oppfølgingen til 2023. Oppfølgeren forventes å henge sammen, i hvert fall delvis, med moderne krigføring 2.

Følg alle nyhetene i vårt dedikerte publiseringssenter her på Dot Esports.