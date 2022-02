‘Tinder-jukser’ snakker offentlig i intervju: ‘Jeg var en ungkar som ønsket å møte kvinner på Tinder’

«The Tinder Scammer» ble kjent over hele verden etter Netflix-serien om ham, Han benektet anklagene i et eksklusivt intervju med Insider Edition, hvorav en del ble sluppet mandag.

Shimon Hewitt, som Simon Leviathan, ga sitt første intervju siden Netflix-dokumentaren begynte å sendes 2. februar. I mer enn 2 timer setter filmen scenen for en gruppe kvinner som hevder å ha underslått millioner av dollar fra den berømte Simon Leviathan, også kjent som Shimon Houth. Sistnevnte ga seg ut til kvinner som sønn av en diamantprins ved navn Lev Lev.

“Jeg var en ungkar som ønsket å møte kvinner på Tinder,” sier Hayuth i et intervju med kjæresten sin, den israelske modellen Kate Konlin.

Shimon Houth har sagt at sannheten om ham burde komme frem. “Det er på tide at kvinner begynner å fortelle sannheten” og la til: “Hvis du ikke kan gi dem den verden de vil ha, vil de gjøre deg til helvete”.

Shimon Hayut har allerede funnet en ny virksomhet

Nylig ble «The Tinder Scammer» med på cameo-siden. Dette nettstedet lar enkeltpersoner belaste de som er villige til å betale for tilpassede videoer om seg selv. I følge det amerikanske nettstedet TMZ, tar Shimon Hayut for øyeblikket $ 299 for tilpasset video og $ 1 999 for profesjonell applikasjonsvideo.

Cameos talsmann sa til Insider at selskapet “ikke anerkjente talentet eller troen eller meningene til fansen som bruker siden vår” etter at selskapet fikk et tilbakeslag for å inkludere Houth på listen over “nye talenter”. Betydelige “.