Tinder lanserer sitt abonnement til €500 per måned

Dette avanserte abonnementet, kalt Tinder Select, gir sine brukere mange fordeler og privilegier. Dette tilbudet er imidlertid ikke tilgjengelig for alle, da du må søke på Tinder i håp om å få disse fordelene.

Som nevnt BloombergTinder har introdusert et nytt abonnement priset til €500 per måned. Derfor er det nødvendig å beregne $6000 for det årlige abonnementet. Dette super premium-tilbudet er foreløpig kun tilgjengelig i USA og heter Tinder Select.

Det er nok å si at det er et spørsmål om valg for dette nye abonnementet. Faktisk må brukeren som ønsker å abonnere på dette tilbudet først » Gjelder Tinder Select » Håper jeg får tilgang til dette abonnementet. Tinder vil også sende invitasjoner til noen av sine mest aktive brukere.

Etter appens analysefase vil Tinder tilby Tinder Select til «mindre enn 1 % av Tinder-medlemmer» for en «mer premium-opplevelse».

som Han forklarer det Tinder- og Tinder Select-brukere vil kunne dra nytte av visse fordeler som: sende meldinger selv om det ikke er noen treff (opptil to ganger i uken), ha høyere sjanser for å matche (utvalgt profil, prioritert profil), dra nytte av VELG merke eller skjul annonser Eller til og med test nye funksjoner før noen andre.

Dessuten gir Select-modus deg tilgang til «Mest populære Tinder-profiler» og «Møt noen». [te] Overholder 100 %.

For at en Tinder-bruker skal kunne sende inn søknaden sin, må vedkommende sende inn på kontoen sin: 5 følelser, 4 bilder, en biografi på minst 15 tegn, intensjonene deres og et Tinder-sertifikat. Datingappen spesifiserer imidlertid at de som ikke oppfyller disse kriteriene fortsatt kan søke. De vil imidlertid bli bedt om å oppdatere profilen sin under søknadsprosessen.

For de som lurer, kan Tinder Select-abonnementet på $500 per måned kombineres med et Tinder Plus-, Gold- eller Platinum-abonnement. Vær oppmerksom på at dette tilbudet kun er tilgjengelig på appen, nettplattformen påvirkes ikke.

Det gjenstår nå å se om dette nye banebrytende abonnementet finner sitt publikum.

