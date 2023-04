Tintin og «De 7 krystallkulene»: Professor Bergamots ekte villa til salgs

«Huset på Avenue Tellur er et mytisk sted i Tintins eventyr«, kommenterer oss Benoit Peters, forfatter, manusforfatter, en ekspert på Tintin og Hergé. «Scenen finner sted på en stormfull kveld. Vi er i en fantastisk atmosfære. Det er en scene som mange Tintin-lesere husker godt.«

«Men så moro«, Benoit Peters gjenopptar,»Det må tenkes at Hergé kom som nabo. På den tiden bodde Hergé litt lenger ned i gaten, på den andre siden av gaten, på 17 Avenue Tellur i Watermale-Boitsfort. Han giftet seg senere med Edgar B. Jobbet med Jacobs, som senere opprettet «Blake and Mortimer». Jacobs kom fra den mer realistiske skolen, han likte å bli inspirert av ting. Jacobs forteller deretter Hergé at han fant et hus nede i veien som passet godt til professor Bergamots hus. Hergé og Jacobs henter inspirasjon fra utsiden av huset ved å ta noen skritt med skisseboken deres. Selv da ville de endre det, forstørre det, gi det utrolig volum på albumet «7 Crystal Balls’…

Hergé har skapt et mystisk sted

Hva overrasker Benoit Peters, «Fra et hus på siden av gaten, som ikke er særlig interessant, skaper Hergé et helt mystisk sted. I tegneserien flytter han huset til veien, han skaper dybde. Vi har en park, en port, en smug, vakter, voksende trær… hele scenen. skaper. Hans geni er å skape en mektig og uforglemmelig setting. Mens når du passerer foran dette huset, må du gjøre det to ganger for å forstå det. Professor Bergamots hus, denne karakteren kommer på et tidspunkt da de lærde blir kidnappet, Bergamot er den siste, huset hans er beskyttet… Kort sagt, Hergé forvandlet virkelig dette huset…«

Under testen – Denne historien ble publisert i «Le Soir», stjålet fra desember 1943 – , midt under andre verdenskrig kom aldri Hergé og Jacobs inn i huset. Derfor samsvarer ikke interiøret i albumet med virkeligheten. «Hergé kunne ikke komme inn i det, spesielt siden huset var Gestapo-hovedkvarter eller okkupert av tyskerne under krigen, som han senere skulle si. Hergé og Jacobs tok en risiko ved å ignorere ham. Mens de laget sine malerier, kan de ha blitt arrestert og anklaget for spionasje eller planlegging av et angrep. Selv om Hergé og Jacobs ikke var kjent som motstandsfolk.«

Mesterverk laget i Boitsfort

Ved inngangen til huset, en liten plakett med et bilde av professor Bergamot klistret av de nåværende eierne indikerer stedets unike karakter.

For Benoit Peters, «Dette huset har en historie. På denne brede avenyen inviteres fotgjengere til å komme ned og ta en titt. Hergé, Jacobs og andre samarbeidspartnere har tre små hus på Avenue Tellur som fungerte til 1950. I Potsford skapte Hergé flere mesterverk: « Enhjørningens hemmelighet, «Red Rackhams skatt», «De 7 krystallkulene», «Solens tempel», «In the Land of Black Gold’… Hergé var en «HD Brussleier», en ekte Brussel-innbygger, han ble født i Brussel, han døde der, fra denne byen, han Tintin. Han lyktes i å få karakteren til å skinne over hele verden.«