Tiny Tina’s Wonderlands pass Gold, lotteri bekreftet for 25. mars! | Xbox One

Kunngjort i august dernier, Tiny Tina’s Wonderlands ne fera pas attendre très longtemps au vu de sa dato de sortie très proche. Etter å ha presentert flere tilleggsklasser pluss hele uken, gjenopplivet utviklerne av chez Gearbox Software på fremveksten av scenen for å kunngjøre en bonne nouvelle.

Tiny Tina’s Wonderlands presenterer to nye klasser på video!

Rendez-vous 25. mars!

I tillegg vil trekningsdatoen til Tiny Tina’s Wonderlands ikke bli rapportert! Faktisk er det på grunn av Twitter-skjevheten jeg studerte og kunngjorde at jeg ble født som en Gold-passer. Cela veut Jeg vil si at utviklingen er over, men det betyr ikke at utviklerne jobber med det.

Vient Maintenant le temps de continuer de correger les bugs and travailler sur de futurs contenus. Près de deux ans et demi après la sortie de Borderlands 3vil fansen av shooter looter glede seg over en ny opplevelse som kan nytes i samarbeid med et morsomt univers som også er originalt.

Tiny Tina’s Wonderlands Den er ikke tilgjengelig for kjøp 25. mars på Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 og PC via Epic Games Store.