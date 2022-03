Tiny Tina’s Wonderlands vil være crossplay (til og med PlayStation)

Lille Tinas eventyrland endelig klarer å løse et stort problem med grenseland 3, online crossover-spillet. Det er sant at spillet ble oppdatert nesten to år etter utgivelsen for å la Xbox, PC (Steam og Epic Games Store), Mac og til og med Stadia-fellesskap spille sammen, men ikke PlayStation. Den nye episoden fikser skuddet. blande alle fra dag én.

Wonderlands som kjemper mot konsollkrigen?

Dette er Randy pitchford den kontroversielle lederen av studien Girkasse som kom med kunngjøringen På Twitter litt tilfeldig. eventyrland vil tillate alle å spille sammen så snart spillet lanseres 25. mars. Hvilken makt å dra nytte av, for eksempel post spillinnhold eller sesongkort. Vi antar at det vil være nødvendig å gå gjennom en SHIFT-konto siden vi vet at spin-offen også vil bruke denne tjenesten.

I sin melding takker administrerende direktør for magikeren spesifikt Sony og vi husker at han var rask til å si at kryssspillproblemer for grenseland 3 de var hans feil. Uunngåelig, i svarene på tweeten hans, blir han spurt om ankomsten av PlayStation Crossplay for det forrige spillet, og Randy sier at det nå er uunngåelig og at han vil holde oss oppdatert.

Lille Tinas eventyrland Den vil bli utgitt 25. mars på PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series og PC, alle med kryssspill.