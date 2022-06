Tinykin lanseres på konsoller og PC 30. august!

Utgiverne tinyBuild og Splashteam devs har annonsert datoen for tidenes største lille fest. 30. august går eventyret Dinikin PC lanseres på alle konsoller, Steam, Epic og GOG.

Bli med InterClectric Explorer Milo når han går ned til jorden, menneskehetens lengste hjem. Det er allerede rart å finne den savnede planeten, men mens han teleporterer, finner han Milo krympende og går seg vill i et 90-talls hus!

Tinykin er et 3D-utforsknings- og operativsystem, inspirert av slike klassiske sjangere Pigmin Og Papir MarioSamt 90-talls tegneserier lørdag morgen (» Vi har det gøy på alle showene våreHvert rom har sine egne unike kulturer, sivilisasjoner og problemer som skal løses, spillerne står fritt til å utforske miljøet i huset.

Å utforske dette huset er ikke en lett oppgave, og Milo vil dra nytte av mange hjelpende hender! Ikke bare er lokale insekter (for det meste) vennlige, men Milo Dykin kan be om hjelp fra mystiske og fargerike skapninger hvis liv ser ut til å hjelpe eventyrere. Be dem bygge opp publikum og flytte de tyngste gjenstandene for deg, bygge stiger, åpne blokkerte stier og mye mer.