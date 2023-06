Tipping Italia -21 Norge -21 – Euro U21

Publisert 26.06.2023 05:00 Av Steve Occhipindi



|

Endret 26.06.2023

å gjøre 05:35



Det hele skal gjøres i denne gruppe D i Euro Espoirs før siste dag av gruppespillet! Frankrike U21 er på vei til å kvalifisere seg til kvartfinalen med 2 seire på 2 kamper. For den andre billetten spilles det mellom Italia U21 og Sveits U21. Foreløpig er Italia U21 favorisert. Selvfølgelig har de samme målforskjell. Imidlertid beseiret det unge italienske utvalget Sveits U21 på den andre dagen (3-2). Hvis begge valgene er uavgjort, vil Italia U21 bli favorisert. Paulo Nicolatos menn møter Norge U21 denne siste dagen. Motstanderen deres for dagen har fortsatt en liten sjanse til å kvalifisere seg, men de må vinne denne kampen, mens sveitsiske U21-er kan forvente et nederlag mot Les Bleuets. Og Norgesuttaket har tapt sine 2 første dager mot Sveits U21 (1-2) og Frankrike U21 (0-1). Hun ser ut til å være det svakeste valget av denne gruppen. Italia U21, som har vist store ting fra starten av turneringen, burde være nok til å gjøre jobben med en seier i denne turneringen.