Tirreno-Adriatico: Warren Barguil vinner bare 5. runde, Remco Evenepoel presterer bedre med direkte overraskelse

For et tall Kommerren barquil ! Franskmannen, som var i startelleveren, klatret det 155 kilometer lange løpet på 5. etappe i Trano-Adriatico og vant flere solofordelinger. Cefro og Fermo. Rytter fra Arkéa-Samsic-laget, han deltok for første gang i sitt liv. Et løp på to hav, Belgia vant Xandro Meurisse Og italiensk Simon Velasco.

Dette kalles 5. trinn Vegger plattform, Dedikert til eventyrere og opportunister. Allerede i fjor, Mats Ord Schmidt Han vant foran sine fremmedgjorte kamerater på Fermo.

Likevel måtte laget på 12 ryttere vente i 50 km-løpet for å se seg ut av Peloton. 40 kilometer fra slutten er rømningene 4 minutter foran Peloton, ledet av De forente arabiske emiraters lag Emirates.

20 kilometer fra Fermo gikk den franske soldaten Warren Barquil til offensiv da han brøt løs, men ble snart tatt. Remco EvenepoelVel på plass i pelotonen, prøv lykken og angrip når pelotonen er 1 minutt bak de 13 rømlingene. Thadej BokakarLeder før dette 5. trinn, og Jonas WingcardKan bare følge belgieren.

Mens de evangeliske sakte men sikkert skilles etter innsatsen hans, går Remco rett ned en nedoverbakke போலவே som Boggar og Winggard. I fravær av flaggbæreren fulgte de tre rytterne etter bilen som sto parkert foran dem og gikk på avveie.

Det er tilfelle, bortsett fra det faktum at både Evanpole og hans tilhengere ikke har noe annet valg enn å returnere med Peloton.

Foran løpet trykker Barquil på gasspedalen igjen og setter i gang ved foten av den siste stigningen (1,1 km 9,6 %). Ingen rullebane klarte å fange ham denne gangen. Franskmannen fra Arkéa-Samsic gir seg selv sesongens første seier. Til tross for signalproblemet i finalen, beholdt Evenepoel sin andreplass på den generelle stillingen, 9 sekunder bak Pokhara.