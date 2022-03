Tirsdag «Peak Performance» Topp bakgrunnsbilder

eple Kunngjort Hans nye nøkkelnote denne uken. Sistnevnte finner sted førstkommende tirsdag 8. mars. Vi har Detaljert her Hva kan et California-selskap kunngjøre? For ikke å gå glipp av noen kunngjøringer, Bokmerke permalinkenDet inkluderer live tekstsporing.

Denne nye eplebegivenheten kommer med en mystisk presentasjon, dette flerfargede eplet har en dyp effekt.

Mer presist kan du nyte dette designet på bakgrunnsbildet på din iPhone, iPad eller Mac. Grunnleggende eplehånd Og AR7. Begge disse Twitter-brukerne har lagt ut bakgrunnsbilder i Google Disk for å laste ned og installere på hvilken som helst Apple-datamaskin.

Hvordan får jeg tak i disse bakgrunnsbildene?

På Mac:

Gå til en av de to nedlastingslenkene nevnt ovenfor

Åpne ønsket bilde i et nytt vindu for bakgrunnsbilder

Klikk deretter på nedlastingsikonet øverst til høyre i vinduet

Åpne «Skrivebord og skjermsparer»-delen i Mac-innstillingene

Dra bakgrunnsfilen fra søkeren til gjeldende bakgrunnsbilde, eller bruk «+» nederst til venstre for å legge til en mappe med nye bakgrunnsbilder og velg ønsket bilde.

På iPhone og iPad:

Gå til en av de to nedlastingslenkene nevnt ovenfor

Klikk på nedlastingsikonet øverst til høyre i vinduet

Trykk lenge på bildet

Velg «Legg til bilder»

På ønsket bakgrunn går du til Bilder-appen

Trykk på «Del»-ikonet

Velg «Bruk som bakgrunn»

