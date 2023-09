Tit-for-tat med Teklock: «Hafkens viste Ballyquisha unødvendig»

«Union hadde ikke kvalitetene hans. Noen ganger måtte ens energi kanaliseres. Han ville ha savnet en stille spiller foran mål. Gencois spilte et flott forsvarsspill. Løpet var kynisk: det gjorde vondt i viktige øyeblikk. Det var kontrollert aggresjon fra limburgernes side. Og herr Visser var opp til oppgaven, det må understrekes. Det var mange gule. Dommeren dikterte flyten. Han kunne ha gjort noe dumt: Owen burde fått et sekund gul.

Alexander Plesin er optimistisk til tross for Union-nederlag mot Genk: «Hvis vi viser de samme egenskapene, vil seirene komme»

2. «4-2-2-2 for å møte Blesin.»

«Oyan kom også ut i tide. Union hadde numerisk overlegenhet i det sentrale feltet. Lasarus var spesielt en bekymring i første omgang. Hrosowskis introduksjon tillot Genk å bytte til en 4-2-2-2 med en sterk ryggrad. Endelig en trener som passer Union SG! med en firkant i midten. Vrancken vil trolig inspirere andre trenere. Hvis dette er tilfelle, må vi se hvordan Blessin kan gjenoppfinne seg selv, spesielt gitt de menneskelige ressursene den har til rådighet. For ikke å snakke om at det vil bli etablert en syklus med den kommende europacupen.

3. «Haydns naturlige legitimitet, alsade forlot han aldri.»

«Hofkens la ikke skjul på forespørslene sine om forsterkninger. Han forventet heller ikke at Donn skulle gå. Endelig løste overføringen av nordmannen situasjonen. Standard fikk mer enn det han tapte på salget av Donnam. Den mest merkbare endringen: lagets personlighet. Hayden har en naturlig legitimitet. Alsad er tilbake slik han gikk. Noen ganger kom Hayden til å få ballen veldig lavt. Som et resultat var spillet formelt de siste 30 meterne. Imidlertid er den defensive trioen i god form… Den beste medisinen er seier. Fremfor alt viste personalet en slags ro.

Standard 2.0 vinner sesongåpningen på Eubon (1-3)

4. «Baliquisha vil aldri glemme det.»

«Baliquishas oppgang til spillet er enorm. Dette er sakene vi må håndtere fra nå av. Miljøet er ikke satt med den rette mentaliteten. Han gjorde det ikke frivillig: han var skuffet fordi han ikke startet. Når han tar ballen først, vil han gjøre for mye og det koster et mål. Saken hans vil finne seg selv på benken. Kan utvides til andre. De forteller seg selv at de var marsvin og tok det for gitt i den første uker… Ballyquisha var nærmest de grunnleggende elleve av dem, og derfor sannsynligvis den mest frustrerte. I tillegg hadde han muligheter til å forlate, men bestemte seg for å bli. Hvis plassene er låst, må Baliquisha tro det er en match med Kawabe. Men japanerne klarte seg mye bedre mot Yuban. Jeg vet ikke at Hofkens bestemte seg for å hente ut Ballyquisha for to uker siden. Her er treneren i en sterk posisjon. Han viste sin bakgrunn samtidig som han kjente sin sterke karakter. Det var en unødvendig risiko og Standard ville ikke tapt kampen om han hadde blitt på banen i noen minutter til. Hofkens sin avgjørelse var for enkel og Baliquisha vil aldri glemme den. Etter mitt syn er dette en administrativ feil.