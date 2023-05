Titelforsvarende mester Stoffel Vantourne: «Jeg har ikke engang Monaco Cup 2022»

Denne lørdagen finner Formel E sted i Monacos gater, en «stor» bane som allerede er klar for neste F1 GP. Arrangementet var utsolgt, alle tribuneplasser var allerede utsolgt. Tittelforsvarer Stoffel Vandoorne spiller hjemme i Formel E og hjemme i Monaco. «Dette gjør at jeg endelig kan tilbringe en uke i leiligheten min mindre enn en kilometer fra banen. Betro oss vinneren for 2022. Jeg går til paddocken med el-scooteren min. Det er kult og litt rart på samme tid. Å sove i sengen er definitivt mer behagelig, men du har en tendens til å tilbringe mer tid hjemme om morgenen. Som et resultat, når jeg våkner, tvinger jeg meg selv til å forlate leiligheten min som om jeg var på et hotell.

Sitat Dette er en konkurranse som alle ønsker å vinne. Monaco er alltid spesiell og uten tvil pokalen vi er mest stolte av. «Ja, som i F1, er det et løp der alle ønsker å vinne. I fjor vant jeg, men det verste var at jeg ikke en gang klarte å beholde trofeet. Mercedes eier. Jeg ble lovet en gjengjeldelse, men jeg venter fortsatt på den…» Stoffel kommer seg rundt på scooter fra hjemmet sitt. Håper å komme tilbake med et stort trofé til tross for at vi må tilbake til fjorårets lag… ©Mercedes Hvis forbikjøring er nesten umulig i presidentens F1, er det veldig annerledes i elektriske enseter: «Den vil passere ved Sainte-Dévote, kanskje ved Loews-hårnålen og ved utgangen av tunnelen, før chicane, bremsing spesielt i angrepsmodus. Sitat Bedre å være blant topp 3 i starten, men ikke i ledelsen. E-Prix har blitt mer strategisk med Gen3 og plikten til å spare energi mot slutten av løpet, spesielt på en lang bane som Monaco. «Målet er å signere først da stangen er verdt tre poeng. Og for ære. Men da er det aldri bra å være leder ettersom du bruker mer batteri. Bedre å være i 2. eller 3. posisjon for å unngå problemer og ulykker. Spar energi og prøv å angripe på slutten og ta ledelsen tilbake. Det skal DS Penske-piloten prøve å gjøre denne lørdag ettermiddagen. Den forsvarende mesteren har hatt en trøblete start på sesongen og ligger på 11. plass med 74 poeng fra Pascal Verlin, hans lagkamerat Jean-Eric Vergne med 55.»Du må være realistisk: det virker for komplisert for emnet. Jeg føler ikke at jeg spiller om et mesterskap lenger. Jeg ønsker å vinne andre del av sesongen. Identitet Poler Og viktigst av alt, å vinne løp.» Starter denne helgen i Monaco…