Tjen 300 euro for å fornye sportsutstyret ditt med Sens Volley 89

France Bleu Auxerre, medlem av Sens Volley 89, tilbyr deg 300 euro for å fornye sportsutstyret ditt!

de Sense Volleyball 89 avslutter sin ordinære sesong lørdag 19 februar i Elite, den andre nasjonale divisjonen, med ambisjoner om å gjøre det like bra som forrige sesong: komme til sluttspillet. Det er to kamper igjen for å validere denne 3. plassen synonymt med sluttfasen hvor de 3 beste lagene fra gruppe A møtes for kanskje å få sin billett til League A, 1. divisjon.

Alt bak løvinnene!

å støtte Sense Volleyball 89Frankrike Bleu Auxerre tilbyr deg en videoutfordring. Til dette trenger du en smarttelefon, en vegg og… en ball! Mål: utføre en av de klassiske volleyballtekniske bevegelsene: Overskrifter.

Hylsen brukes til å sende ballen til pasningen, enten under en offensiv eller defensiv fase. Armposisjon og god holdning er 80 % av en overskrifts suksess.

Du vet ikke hvordan?

Taesha Dos Santos, mottaker-forward av Sense Volleyball 89 forklarer alt i denne videoopplæringen!

Det er opp til deg å filme deg selv minimum 15 holdere mot en vegg. Videoene dine vil bli sendt til spillerne i Sens Volley 89. Den endelige juryen vil bedømme den tekniske kvaliteten, flyten til gesten!

Den beste videoen vinner 300 euro å fornye sportsutstyret til hele familien!

Hvordan delta?

Frem til 25. februar, legg ut videoen din og fyll ut skjemaet!

Kåringen av vinneren finner sted tirsdag 1. kl. 18.30.

Lykke til !