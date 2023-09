Tjen penger bare ved å gå: denne (gratis) appen som (allerede) har overbevist 275 000 belgiere

Denne profesjonelle journalisten, som er triatlet på fritiden, er en av rundt 275 000 belgiere som kobler til WeWard hver dag. «Siden jeg lastet det ned (gratis, red.anm.) til smarttelefonen min, har jeg prøvd å nå 20 000 skritt om dagen, som er grensen satt av appen.» Dette for å ha 25 suiter tilgjengelig daglig på siden. «Når jeg hadde samlet 3000 vinger, kunne jeg be om å få 20 euro overført til bankkontoen min,» fortsetter Augustin, glad for å øke inntekten sin (litt) «så enkelt.»

På grunnlag av dette initiativet som ble lansert i 2019 sammen med Yves Benchimol og Nicolas Hardy, nyter Tanguy De La Villegeorges suksessen til WeWard. «Appen møtte publikum raskt. «Budskapet er veldig enkelt – flytt for å tjene penger – og jungeltelegrafen var så effektiv at vi ikke trengte å gjøre mye reklame, smiler den franske trioens dataekspert.

Med over 20 millioner brukere over hele verden (hvorav omtrent halvparten er aktive hver måned), garanterer WeWard å øke abonnentenes gangtid med 25 % i gjennomsnitt. Lojale mennesker blir begeistret av belønningene, men ikke bare… «Selvfølgelig er de yngre ofte mer tiltrukket av pengene de kan tjene, men vi innså at dette ikke var den eneste motivasjonen for brukerne våre. Jo eldre de blir, jo mer liker de ideen om å gå litt mer hver dag. For dem har WeWard blitt en slags daglig utfordring, bekrefter Tanguy de la Villegorge. Hva Augustin bekrefter. «På slutten av dagen, når jeg ser at jeg fortsatt har 6 000 skritt igjen for å nå 20 000 skritt, nøler jeg ikke lenger med å gå ut og gå ytterligere 4 kilometer. Siden jeg fikk appen, går jeg litt mer enn før .»

En app som fremmer trivsel, et stadig voksende fellesskap, tilleggsutfordringer som oppmuntrer til oppdagelse av regionen og sparer 600 000 tonn karbondioksid årlig: WeWard appellerer til alle deler av verden – «Vår neste utfordring er å få folk til å bevege seg Americans to 2024” – og tilbyr ideer til andre startups.

«Vi var alene på markedet i lang tid. «Vi hadde en engelsk konkurrent (Sweatcoin, red.anm.), men vi tok raskt overtaket,» sier Tanguy De La Villegeorges. «Faktisk var det få som trodde på prosjektet vårt. Andre applikasjoner som ligner vår dukket ikke opp før etter helsekrisen. «Som winwalk som tilbyr gavekort til sine brukere.

«Min fetter bruker også andre apper som fungerer på samme WeWard-modell,» kommenterer Augustin. «Forskjellen er at de ikke betaler penger direkte, men tilbyr å aktivere kampanjer for for eksempel smarttelefoner. Så alt avhenger av hva du prøver å få.»

Omfordeling av €10 millioner til WeWard-abonnenter

Ett spørsmål gjenstår: Hvordan finansierer WeWard sine belønninger? «Vi danner partnerskap med merker som generelt fokuserer på sport eller luksus,» oppsummerer selskapet. Mer spesifikt, «bedrifter betaler oss penger slik at vi kan konseptualisere utfordringer sentrert rundt merkevaren deres.» Eksempel? Brukere får bonusvinger hvis de besøker en spesifikk sportsbutikk eller besøker en spesifikk joggeskobutikk. «Men dette eksisterer nesten ikke i Belgia,» forklarer Augustin. «Hos oss kan vi spesielt tjene ekstra poeng ved å gå til turiststeder (800 poeng totalt, red.anm.) som parker eller museer. «Men det stopper der…» Hvilket betyr at partnerskapene etablert i Frankrike, markedet WeWards flaggskipselskapet finansierer også belønninger via Quiévrain.

Siden 2019 har den franske oppstarten, lederen på dette bestemte markedet, gitt mer enn 10 millioner euro til sine brukere og 700 tusen euro til foreninger.

charleroi, Den vallonske byen hvor befolkningen går mer

I følge tall publisert av Tanguy De La Villegeorges har 750 000 belgiere lastet ned WeWard de siste fire årene. Blant dem bruker rundt 275 tusen den daglig.

«En belgier går 6400 skritt om dagen i gjennomsnitt. «Det er nesten den samme situasjonen som i Frankrike,» påpeker medgründeren av plattformen. «På den annen side beveger andre europeere seg mye mer, som spanjolene for hvem vi registrerer nesten 1000 ekstra skritt om dagen.»

I Belgia er Brussel der WeWard-brukere går oftest. I hovedstaden er gjennomsnittlig antall skritt tatt nærmere 6.590. Til sammenligning tar Carol-appbrukere omtrent 6000 skritt per dag sammenlignet med 5900 i Namur, 5850 i Liège, 5830 i Mons og 5800 i La Louviere.