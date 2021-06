Tjenestens nye sang ‘Existence’ er helt Mosh, annonserte albumet

Brukt til å tjene Storbritannias metalliske tungvektere, droppet sjonglering av den nye sangen “Stay” fra det nylig annonserte fjerde albumet. Suksess.

Mens bandets lyd er dypt forankret i hardcore- og metal-følget, er det et stykke rock ‘n’ roll-estetikk i tekstene til Employed to Servin, som, kombinert med to-trinns riff og knoketrekkende mosh-deler, gir en seriøs og veldig morsom sang. Er riktig i.

“Suksess Lider og stiger over selvtillit. Vi er veldig glade for å dele vårt siste album – jeg tror dette er vårt beste arbeid til dags dato. Vi ønsket å gå i en mer metallorientert retning med dette albumet, og vi ønsket å se hvor langt vi kunne presse våre musikalske talenter, ”begynte hovedkvinne Justin Jones.

“‘Eksistens’ er en sang som feirer dagens opp- og nedturer,” sa han om temaet for den nye veien. “For denne videoen ønsket jeg å finne spenningen jeg allerede hadde som tenåring og finne den absolutte gleden ved musikk. Jeg likte ideen om å komme inn i hodet til noen på den tiden, og de dagdrømmer om å være på scenen med bandet du er glad i, akkurat som vi gjorde da vi var i den alderen i fjor. Akkurat som når du ikke kan spille show! “

Jones fortsatte: “Det tok seks måneders planlegging på grunn av epidemien, og vi måtte skaffe noen som kunne lage en statistikk for hvert bandmedlem. Vi er heldige å se Matasin Society fra Brooklyn lage fantastiske bootlegs. For eksempelstatus og tilbakekoblinger, [guitarist] Gud [Urwin] Jeg endret interiøret vårt [British children’s TV show] Kunst angrep Og laget for å hindre at tankene våre blir utsatt i løpet av vinterlåsen. Da vi hadde møter om hvordan vi skulle dekorere settet og rollebesetningen, ønsket vi at bandene våre skulle rope så mye som mulig og la de små påskeeggene finne folk med hvert besøk av videoen. “

“Det viktigste ved videoen er å finne en ung energisk kvinne til å leke med det virkelig opphissede barnet,” sa han. “Da jeg vokste opp var metall den mest mannsdominerte typen. Jeg forlot alltid et sted. Jeg synes det er en annen historie. Nå er det band med mange kvinner. Jobber i industrien og møter, det blir normalisert, det er så fantastisk . “

Se musikkvideoen til “Be” og les teksten til sangen nedenfor. Sjekk nedenfor for å se mer Suksess Forhåndsbestill kunstverk og sporing og album 17. september på SpinePharm Records. Her.

Servert for å tjene, “være” sang

Jeg tar hva det er

‘Fordi jeg kommer til å leve

På en eller annen måte

Jeg er dronningen av mitt eget domene

Leter alltid etter den syndebokken

Jeg myrdet det for lenge siden

Jeg trakk meg i blodet

Jeg hopper over

Så trøtt Dette er helvete

jeg lever

Dette er helvete

Inni meg

Jeg har opprettet mitt eget fengsel

Mine lidenskapelige tanker gjør det ganske enkelt vanskeligere å eksistere Se hva det er

Dette er helvete

Jeg slo gulvet

Dørene mine var merket med et kors

Overvinne det positive

Dette er en ensidig kamp

Blødning, tørr blødning

Jeg har nøklene til å kontrollere

Dette er den eneste måten Dette er helvete

jeg lever

Dette er helvete

Inni meg

Jeg har opprettet mitt eget fengsel

Mine lidenskapelige tanker gjør det ganske enkelt vanskeligere å eksistere Ikke noe lys derimot

Dette er alt

Vil du ta juling? Vil du sende inn?

Svaret mitt hver gang er nei Se hva det er

Dette er helvete

Ansatt for å servere, “eksisterende” musikkvideo

Ansatt å tjene, Suksess Albumkunst + sporliste

01. “Universal chokehold”

02. “Eksistens”

03. “Blade Twist”

04. “Sun Up to Sun Down”

05. “Feil”

06. “Vi trenger deg ikke”

07. “Sett i stein”

08. “Markens gravsted”

09. “World Enter”

10. “Suksess”

11. “Stå alene”