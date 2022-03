Tjue døde delfiner utenfor kysten av Istanbul, kjølvannet av krigen?

Den tyrkiske private kanalen NTV melder at en frivillig fra en veldedig organisasjon for dyrevelferd fant likene av 24 delfiner utenfor kysten av Akasili, nord for Istanbul på Svartehavskysten, og varslet myndighetene.







Av AFP

Lagt ut 26.03.2022 kl. 14:47 Studietid: 2 minutter



BMer enn 20 delfiner er funnet døde utenfor kysten av Istanbul i Svartehavet, og eksperter stiller spørsmål ved om det var knyttet til krigen i Ukraina.







Den tyrkiske private kanalen NTV melder at en frivillig fra en veldedig organisasjon for dyrevelferd fant likene av 24 delfiner utenfor kysten av Akasili, nord for Istanbul på Svartehavskysten, og varslet myndighetene.

Gendermary tok levningene deres for å fastslå dødsårsaken til dyrene.

Effekten av krig?

«Strømmene på den andre siden av Svartehavet er en slagmark. Død av kjemikalier i vann? Årsaken må finnes, sier Gurgan Kazoklu, en frivillig som oppdaget de døde delfinene, med henvisning til den ukrainske Svartehavsgrensen.

Den tyrkiske maritime forskningsstiftelsen sa i en uttalelse lørdag at «det har vært en uvanlig økning i antallet døde delfiner utenfor vestkysten av Tyrkias Svartehavet».

Generelt er de fleste delfiner fanget og drept i fiskegarn eller pelagiske tråler, men stiftelsen opplyser at årsaken til deres enestående økning og konsentrasjon i Svartehavet fortsatt er uklar.

«Vi undersøker effektene av klimaendringer, unormal sjøtrafikk, fiskevandring og de intense militære operasjonene til delfiner som beveger seg sørover,» la stiftelsen til.