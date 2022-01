Tlf Anne – Nyttår 2022!

Hele Norvege-fr.com-teamet ønsker deg et godt nytt år fullt av følelser, oppdagelser og reiser i Norge. I 2022 vil vi fortsatt være med deg for å dele informasjon, reiser, oppskrifter, arrangementer osv… Kort sagt alt du trenger å vite om Norge!

20-årsjubileum for nettstedet Norvege-fr.com

Året 2021 er over med 20-årsjubileet for nettstedet! Det er 20 år siden du fulgte oss. Tiden flyr! Da jeg startet eventyret i 2001, hadde jeg ingen planer. Det eneste ønsket var å dele informasjon om Norge. En ting fører til en annen, og siden har vokst til å tilby flere og flere seksjoner. I september 2021 fikk siden en ny transformasjon etter en lang måned med vekst. Tross alt er det fortsatt mye arbeid som gjenstår for vår største lykke

De fleste av dere følger oss Facebook, Twitter, Instagram, Web lys, Pinterest (Ny innen utgangen av 2021!!) Og på Linkedin. Vi er deg uendelig takknemlig! Dusen Tak! ⁇

2022 er et år fullt av håp

Livet vårt er to år snudd opp ned. Vi lever i rytmen til Kovit-19-epidemien og påfølgende kunngjøringer. Blir 2022 året for å gå tilbake til det normale livet? Vi håper alle det! Mens vi venter på de gode dagene, vil vi være solidariske med hverandre. Ikke glem at vårt vanlige fiendevirus ikke er en nabo …