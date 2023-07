To år etter kunngjøringen kommer denne etterlengtede funksjonen endelig

Windows 11 vil endelig ta imot 3D-emojier. Faktisk vises små uttrykksikoner på noen Insiders. Det er en liten begivenhet, siden Microsoft hadde lovet sin ankomst … for to år siden. Hans fravær ved lanseringen av Windows 11 genererte en liten protest blant brukerne.

Emoji er viktig. Det er viktig å formidle en følelse gjennom budskapet, men det lar også merkevarer ha sin egen personlighet. Apples emojier er ikke de samme som for eksempel Samsung eller Google. Microsoft ønsket å slå hardt med 3D-uttrykksikoner. To år etter kunngjøringen, her er de endelig utplassert.

Insider Preview-brukere som var i stand til å laste ned build 25905 de ble positivt overrasket over å finne ut at 3D-emojier var til stede. Det er ingen revolusjon i horisonten, dette er bare emojier, men vi forventet dem ikke lenger. De var planlagt for utgivelsen av Windows 11 i 2021.

Windows 11 lanserer endelig sine 3D-emojier

Emojiene som ble lovet av Microsoft var ikke bare i 3D, men de adopterte en veldig original kunstnerisk stil, nesten gir inntrykk av å være laget av plastelina. Nettbrukere hadde falt under trolldommen hans… og skuffelsen var stor.

Microsoft holdt ikke løftet sitt, siden Windows 11 ikke hadde rett til 3D-emojis da den ble utgitt. Enda verre, Redmond-firmaet hadde gitt ut nye ikoner i en flatere 2D-stil, i alle betydninger av ordet. Siden den gang har fans av 3D-emojis ropt etter ankomst. I mellomtiden jobbet Microsoft fortsatt med problemet, uten å gi ytterligere detaljer. Endelig har tålmodigheten endelig gitt resultater, da de endelig er her. Det var tid !

Det er ennå ikke kjent når 3D-emojiene vil være tilgjengelige for forbrukerversjonen, men hvis testene går bra, De bør komme i løpet av de neste ukene. De kan like gjerne booke seg til den store høstoppdateringen som forventes i oktober.