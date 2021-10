To år etter lanseringen er Google Stadia den MEST FLEKSIBELE videospillplattformen for uformelle spillere.

Både når det gjelder skjermene du kan få tilgang til spillkatalogen din på, og når det gjelder kontrollmidler, er Googles (“gratis”) tjeneste eksepsjonelt allsidig. To år senere har det bare vært fremskritt.

For snart to år siden, Jeg fortalte deg om lanseringen fra tjenesten skyspill (videospill i skyene) kalt Stadia. En liten revolusjon på den tiden, signert av Google, men som led av en noe dårlig katalog og noen ungdommelige feil.

Og i dag, hvor er vi? Dessverre har jeg ikke klart å få noen tall fra Google, noe som generelt betyr at de ikke er gode, og lanseringen av PlayStation 5 og Xbox Series X (begge utsolgt nesten konstant) har ikke hjulpet.

Det er synd, for to år etter lanseringen er Stadia plattformen den mest fleksible å spille mange videospill uten abonnement. Jeg vil forklare hvorfor.

Gratis…

Før alle Xbox-fansen ble sinte og ropte at det er det Xbox Game Pass Ultimate, og at den også kan spilles på mange typer skjermer (PC, smarttelefon, etc.), vil jeg minne deg på at du må betale € 13 per måned for å nyte den (som inkluderer hundre tilgjengelige titler, men alle det samme).

Google Stadia er gratis. Jeg hadde et Pro-abonnement (€ 10 / måned) i løpet av lanseringsåret, som inkluderer spill tilgjengelig gratis og bedre oppløsning når jeg spiller på en TV med en Chromecast Ultra, men jeg sluttet fordi jeg ikke spilte det ofte. nok. Siden den gang betaler jeg ikke lenger et abonnement, men jeg har fortsatt tilgang til alle spillene jeg har kjøpt, inkludert flerspillermodusen (som nå belastes på alle konsoller). Derfor kan vi si at Google gjør dens kraftige infrastruktur tilgjengelig for meg “gratis”: Jeg setter anbud fordi det tar, antar jeg, en provisjon for spillene jeg kjøper:





Ikke den kraftigste…

Jeg sa at Google var «den mest fleksible» og ikke «den med best grafikk». Faktisk er det et “streamet” videospill. Noe som i et nøtteskall betyr at Googles kraftige datamaskiner fjernstyrer spillet. Og du, gjennom internettforbindelsen din og en kompatibel skjerm (det er mange, se nedenfor), ser resultatet og kontrollerer det.

Den andre siden av mynten: vi ser ofte at flyten i bildet er “komprimert”. Så, litt som med Netflix, ser vi tilfeldigvis store firkanter av piksler under visse omstendigheter (svarte gradienter i mørke områder, utbrudd av bevegelige piksler, etc.). Definisjonen går til 4K hvis du velger Pro-abonnementet og hvis internettforbindelsen hjemme er sterk nok.

Hvis du vil ha det beste av det beste når det gjelder antall bilder per sekund og antall viste piksler, må du vende deg til de nyeste konsollene eller PC-en for spillere (veldig dyrt…).

Fleksibel med tanke på skjermene den kan spilles på

Den mest merkbare fleksibiliteten til Google Stadia er å kunne spille det hvor som helst og når som helst. En TV med en Chromecast Ultra (eller en Android TV-boks, eller bare det innebygde Android TV-grensesnittet), en datamaskin med en Chrome-nettleser, et nettbrett eller en smarttelefon med Stadia-appen (noen modeller er kompatible med ` ` ` sertifisering ”, men ved å aktivere ‘Test’ i innstillingene kan det fungere, mer eller mindre bra, det er opp til deg å prøve, på hvilken som helst enhet).

Det er bare én forpliktelse: å ha den beste internettforbindelsen, kablet eller trådløs, mulig.

De siste ukene gikk jeg fra TV-en i stuen (Chromcast Ultra koblet til med en kabel) til den på soverommet (en Android TV-boks med Wi-Fi), via en smarttelefon koblet til et klipp for Stadia kontroller og en datamaskin. koblet med eller uten kabel til nettverket mitt. Og alt fungerer bra: bildet er stabilt, spillene (Fifa 22, Resident Evil Village) krever en konstant respons, og det er det. I svært sjeldne tilfeller var det en liten feil i bildet, og hoppet over et halvt sekund. Det sendes, du må godta det, det trenger bare ikke skje til feil tid!

Den eneste begrensningen er å måtte koble kontrollerene til de forskjellige “skjermene” eller boksene hver gang. Kontrollerne mine er også koblet til Wi-Fi, men de kan ikke koble til rett sted til rett tid. Det er historien på ti sekunder, men det er et punkt Google kan forbedre.





Vi kontrollerer alt og alt!

Google har også gjort en innsats på to år for å multiplisere kontrollfunksjonene. Selvfølgelig er det Stadia-kontrolleren, men det er også kombinasjonen av tastatur og mus hvis du spiller på en datamaskin, berøringskontroller på skjermen på smarttelefonen eller nettbrettet (det er veldig komplisert og ødelegger utsikten), bruken av smarttelefon som en berøringskontroller når du spiller på en TV, eller til og med en Xbox, PlayStation 4 eller Switch Pro-kontroller. Alt kommer ned til denne google-tabellen.

Avhengig av enheten som kjører Stadia, er det mulig å koble til disse tredjepartskontrollerne via kabel, via Bluetooth og til og med via smarttelefon som vil fungere som et relé mellom kontrolleren og skjermen. Dette er det nye alternativet “Phone Connect”. Jeg har prøvd alt og det fungerer fint. Igjen, dette er en test av goodwill fra Google, som egentlig ikke prøver å ta pengene dine ved den minste anledning: det er ikke noe obligatorisk abonnement, ingen obligatorisk Stadia-kontroller …

konklusjon

Uten tvil er Google Stadia DEN ordinære skyspillplattformen. Det er gratis (selvfølgelig må du kjøpe spillene, men noen ganger er det kampanjer), katalogen er beriket og det er mange “gode” spill der så snart de er utgitt (Cyberpunk 2077, Fifa 22, Resident Evil Village, Far Cry 6 osv.).

Legg til denne total fleksibilitet når det gjelder media du kan kjøre spill på (TV, PC, telefon, nettbrett) og de støttede kommandoene (Stadia, Xbox, PlayStation-kontrollere, tastatur, smarttelefon osv.) og ¡ Du får tre stjerner tjeneste uten å måtte kjøpe konsoller, kontrollere eller månedlige abonnementer!

Det eneste du må huske på før du kjøper ditt første spill: du trenger en god internettforbindelse. Jeg har VDSL fra Proximus som makserer 80Mbps (ikke noe ekstraordinært) og god nettverksdekning (Wi-Fi / kabel) rundt i huset (koster litt penger).

Ønsker du et bilde i 4K HDR (dette kan være interessant for de som spiller på en stor TV eller en veldig fin dataskjerm) og 5.1-lyd, må du betale Google € 9,99 per måned for å oppgradere til ‘Pro’. Dette vil gi deg gratis tilgang til en voksende katalog med spill og rabatter på kjøp av andre spill.