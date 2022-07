To år etter pausen ble Criminal Minds gjenfødt med en større rollebesetning, men et nytt konsept

Dette er en av de mest slående konsekvensene av den imaginære fråtsingen til strømmeplattformer, som mangler ideer for å mate katalogen og tiltrekke seg enda flere abonnenter: å skape noe nytt med det gamle. Planer florerer for nyinnspillinger, omstarter, prequels eller oppfølgere til det som en gang var vellykket.

På Paramount +-siden går vi fortsatt sterkt med gjenopplivingen av en serie som ble avviklet for to år siden, Kriminell tenkning. Sagas skaper, Erika Messer, ser ut som de fleste av rollebesetningen: Kirsten Wangsness (Penelope Garcia), AJ Cook (Jennifer Jarev), Ayesha Tyler (Tara Lewis), Paget Brewster (Emily Prentice), Joe Mandegna (David Rossi) og Adam Rodriguez (Lukas Alves). Sammenlignet med den femtende sesongen er det bare to hovedsteder å være trist på: Matthew Gray Kubler (det lille geniet Spencer Reid i begynnelsen) og Daniel Henney (Matthew Simmons, som spilte i tre år).

Viktigst av alt: politikkKriminell tenkning Kommer til å endres. Spekulantene klarte å jakte på en seriemorder i én episode. Fra nå av vil hver sesong bli delt inn i flere episoder.

Ingen utgivelsesdato er satt, men opptakene bør begynne snart.