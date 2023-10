To år til Paul Wyatt (Big Show) trekker seg fra AEW

Forrige uke fikk vi vite at Sting forberedte seg til den siste kampen i karrieren på AEW Revolution 2024. Sting er ikke den eneste som nærmer seg pensjonisttilværelsen i AEW, Dustin Rhodes som nevnt i våre siste artikler, men det er Paul Wyatt også. som en stor begivenhet).

Faktisk har Paul White fortsatt en rolle i AEW som ungdomstrener, og du så ham nylig under en video med MJF og Adam Cole. Denne uken ble Paul White intervjuet for «Tim & Eli on the Battlefield» og han bekreftet at han har to år igjen som bryter før han går av med pensjon:

«Jeg har ett og et halvt år, to år på meg til å henge opp støvlene. Det handler egentlig om å hjelpe unge talenter og gå over til den kommentatorrollen. Etter det vil alt hjelpe ungdommen. På dette tidspunktet føler jeg meg litt mer tent og ønsker å fortsette å ha det gøy i ringen. Jeg hadde mange kamper, jeg var på mange turer, jeg hadde mange kamper. Nå handler det om å hjelpe organisasjonen så mye jeg kan. Dessverre kommer det en tid da alt tar slutt.

Paul Wyatt har ikke hatt en kamp siden AEW Dark Elevation i april 2022 og har ikke vært kommentator siden AEW Dark Show ble avviklet. Han ser ut som han har det gøy som trener, men han vil ha mer.

Under den siste episoden av AEW Dynamite annonserte Chris Jericho at han skulle hjelpe sin «store» venn mot Powerhouse Hobbs. Vil Jericho reformere hans Jerry-Show-paring med Paul Wyatt? Jerichos siste uttalelse og Paul Whites uttalelse bekrefter at det faktisk er mulig. Du må se de neste episodene av AEW for å vite mer.

