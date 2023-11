To av de 10 beste julebyturene i Europa er belgiske byer

Det er to belgiske byer på eller før årsskiftet.

I prosessen Sesongsøk, hotellkostnader, restaurantvalg og sosiale medier-popularitet vil inspirere deg til din neste festlige ferie. hopping De har etablert en liste over de 10 mest attraktive europeiske byene for en kort helg med julemagi. Brussel og Brugge er en del av listen på nummer 4 og 5 blant de mest hederlige plassene.

I 2023 registrerte Google nesten 10 500 søk etter begrepet «Brussels December» og 37 600 søk etter uttrykket «Brussels Christmas». For Brugge er det 7 550 søk etter «Bruges December» og 57 800 for «Bruges Christmas».

Når det kommer til julemarkeder har Belgia ingenting å skamme seg over, og i Brussel er det mer enn 200 rom mellom Grand-Place, The Bourse, som strekker seg over 2 km og tiltrekker seg 2,5 millioner besøkende hvert år. Place Sainte-Catherine og fiskemarkedet. Det lille Winter Glow julemarkedet i Brugge tilbyr en varm og intim feststemning, noe som gjør det til et populært familietreff på denne tiden av året.

Julemarkedene i Brussel har fått 1,6 millioner visninger på TikTok og nesten 3000 innlegg på Instagram, mens det i Brugge har 98 700 visninger på TikTok og nesten 3000 innlegg på Instagram.