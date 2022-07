To belgiske restauranter i verdens 50 beste restauranter

Mat og gastronomi

Belgia har grunn til å være stolte, to av selskapets selskaper har vunnet internasjonale priser.

Gjennom årene har Belgia utmerket seg over hele verden for sin gastronomi. derved, Fire belgiske restauranter som spesialiserer seg på grønnsaker Kom inn på rangeringen av ti beste selskaper over hele verden. I 2020, To andre restauranter Belønnet for kjøttet deres. I dag har også to andre bedrifter blitt gratulert.

Les mer > Eneko Basque er en restaurant som lar deg reise førsteklasses til Spania

Faktisk finner prisutdelingen sted denne mandagen 18. juli 50 beste restauranter i verden En kveld hvor 50 av de beste restaurantene fra hele verden blir belønnet for sin kulinariske fortreffelighet. På toppen av denne rangeringen finner vi Chef Rasmus Kofods Geranium-etablissement, som ligger i København, som tok andreplassen i samme rangering i 2021. Central Restaurant i Lima er nummer to, med Disfruiter i Barcelona på tredjeplass. .

Men Belgia har også noe å være stolt av, siden to av restaurantene er inkludert i denne rangeringen. Dermed kom Antwerpen-baserte Jane inn på denne prestisjetunge listen på 23. plasse Torget. Kokken Peter Goossens fra Hof van Cleve-restauranten er rangert som nummer 27e Torget. Så to flamske selskaper risikerer å tiltrekke seg mange nye retter i dag.

For å finne fullstendig klassifisering, dette Her skjer det.