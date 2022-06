To brødre fra Nedre går gjennom Norge for å gjennomføre «verdens største orienteringsløp».

De bestemte seg for å gjøre denne uvanlige kryssingen med kart, kompass og 10 kg bag på en semi-autonom måte. For å øke vanskeligheten på reisen, fylte Corentin og Fleury Roux bare en gang hver sjette dag og sov i telt. «Vi lagde mat verdt hundre dager, dehydrerte frukten og grønnsakene våre og satte alt i et vakuum. Det var en helvetes jobb,» sa Fleury under forberedelsene før start.