To dager etter Prigozhins død signerte Putin et dekret som påla medlemmer av paramilitære grupper en plikt.

To dager etter det angivelige dødsfallet til Wagner-sjefen undertegnet Russlands president Vladimir Putin fredag ​​et dekret som krever at medlemmer av paramilitære organisasjoner skal sverge en ed til Russland, slik vanlig militærpersonell gjør.

I henhold til dekretet, publisert på regjeringens nettside, må de spesifikt sverge «lojalitet» og «lojalitet» til Russland og «strengt følge ordre fra befal og overordnede».

De forplikter seg til å «hellig respektere Russlands grunnlov», «samvittighetsfullt oppfylle oppgavene som er tildelt dem (selv)» og «modig forsvare» landets uavhengighet og konstitusjonelle orden.

Dekretet lister opp som frivillige stridende personer som «bidrar til gjennomføringen av oppgavene som er tildelt de russiske væpnede styrker» og andre «militære organisasjoner og organisasjoner», inkludert territorielle forsvarsstyrker dannet under konflikten i Ukraina.

Fra mytteri til krasj, Putin har alt for å bli kvitt Wagner

Mens leiesoldater er forbudt ved lov i Russland, tolereres aktivitetene til «private militære selskaper» som offisielt tilbyr tjenester relatert til «sikkerhet», hvorav Wagner er den mest fremtredende og kjente.

Teksten ble signert to måneder etter mytteriet til Wagner-gruppen, etter ordre fra sjefen, Evgeny Prigozhin, sinte det russiske militærhierarkiet, anklaget for inkompetanse.

Mr Prigozhin, sammen med sin høyre hånd Dmitry Utkin og andre Wagner-tjenestemenn, ble antatt omkommet da flyet som fraktet ham fra Moskva til St Petersburg styrtet onsdag kveld.

Kreml har avvist ethvert ansvar for krasjet, til tross for mistanker om et attentat fra tjenestemenn.