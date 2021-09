To drept i grenseskyting i Holland

I Nederland skal en mann ha begynt å skyte mot forbipasserende fra balkongen hans med en tverrbue.

Overseas Cell-politi i den østlige provinsen har bekreftet at to mennesker ble drept og en tredjedel skadet i en hendelse i byen Almelo.

Det er iverksatt en undersøkelse om dødsfallene, men i videoene som sirkulerer på nettet ser det ut som en skjorteløs mann med armbrøst fra den flate balkongen hans skyter inn i gaten.

Ubekreftede rapporter fra lokale medier sier at bevæpnet politi reagerte på stedet og skjøt mot den mistenkte og fant et lik inne i hjemmet.

Tidligere fredag ​​morgen twitret politiet at en situasjon med væpnede offiserer i Almelo fortsetter og advarte publikum om ikke å komme i nærheten.

Det er ikke klart hvordan de to ofrene døde, og noen rapporter sier at han ble knivstukket i stedet for å bli skutt med armbrøst.

Politiet bekreftet at en tredje person ble skadet tidlig på morgenen og at den mistenkte ble arrestert av myndighetene på stedet.

Det ble erklært en “GRIP-3” nødssituasjon, som gjorde at nødetatene kunne jobbe tettere for å svare på hendelsen og indikere at publikum var truet.

Almelos fantastiske videoer, delt på nettet, viser en mann i undertøyet som står på en balkong i andre etasje og skyter en stor armbrøst i gaten.

Det høres ut som skudd også kan høres, og mannen beveger seg tilbake i leiligheten hans. Bilder fra scenen viser piler som er lagt ut på nettet, og politifolk markerer dem med kjegler og tape.