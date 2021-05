To drepte i israelsk bosetning kollapser Okkuperte nyheter fra Vestbredden

Israelske leger sier at minst to mennesker er drept og mer enn 150 såret i en bleker som kollapser i en uferdig synagoge på den okkuperte Vestbredden søndag, før en større jødisk høytid.

Bleacher ble overveldet av intense ortodokse tilbedere og kollapset under bønner i begynnelsen av showet. Megan David Adom talskvinne Channel 13 rapporterte at mer enn 157 personer hadde blitt behandlet for skader, inkludert to døde, en person i 50-årene og en 12 år gammel gutt.

Redningsarbeidere var på stedet, behandlet skadde og tok folk til sykehuset. Nedgangen kommer bare noen uker etter at 45 radikale ortodokse jøder ble drept i en stormkamp ved en religiøs seremoni i Nord-Israel.

Det israelske militæret sa i en uttalelse at de hadde sendt medisinske og andre søk- og redningstropper. Hærhelikoptre i lufta sårede.

Amatørfilm viste en tilbakegang søndag under kveldsbønner i den ulovlige bosetningen på Vestbredden nord for Jerusalem.

Den erkeortodokse kirken var full av hundrevis av mennesker.

30 personer ble skadet

30 personer ble skadet

Shawd er en vårhøstfestival som markerer dagen Torahen ble presentert for Moses på Sinai-fjellet i den jødiske kalenderen. Dette er tradisjonelt preget av nattlige Torah-studier og melkeforbruk.

Israelske tjenestemenn beskyldte.

Quad Jeeve Meyer sa at bygningen var uferdig og farlig, og at politiet hadde ignorert tidligere oppfordringer til å iverksette tiltak. Politimester i Jerusalem, Doreen Turkmen, kalte katastrofen en “uaktsomhet” og sa at han kunne bli arrestert.

Teddy Simhi, sjef for Israels brann- og redningstjenester, sa til Israels Channel 12: “Denne bygningen er ikke ferdig. Det tillater ikke engang aggresjon, så la oss legge hendelser i den til side. ”

TV-opptak fra scenen viste den fem-etasjers bygningen uferdig, med betong, armeringsjern og treplanker og plastplater som vinduer. Et skilt på hebraisk ble limt på bygningens vegg, og advarte om at “innreise til stedet er forbudt av sikkerhetsmessige årsaker.”

Forsvarsminister Penny Kants skrev på Twitter at “ofrene for Quad Jeev-katastrofen er mitt hjerte.”

29. april drepte en stormløp ved en religiøs seremoni i Nord-Israel 45 radikale ortodokse jøder, den verste sivile katastrofen i landets historie.

Selet på Maron-fjellet kom etter mange år med advarsler om at helligdommen var usikker for de titusenvis av besøkende den tiltrekker seg hvert år til Lock Palmer-ferien.

Årets feiringer deltok av rundt 100.000 mennesker, de fleste av dem radikale ortodokse jøder, mektige radikale ortodokse politikere som angivelig presset vaktmesterminister Netanyahu og andre for å oppheve fremmøtebegrensningene.

Eksperter har lenge advart om at Mount Maron-campus ikke er stor nok til å håndtere de store menneskemengdene som samles der i løpet av vårferien, og at det eksisterende infrastrukturnivået er en sikkerhetsfare.

Katastrofen utløste fornyet kritikk av den brede autonomien som ble gitt landets politisk mektige radikale ortodokse minoritet.

I løpet av det siste året har mange radikale ortodokse samfunn brutt reglene om koronavirusbeskyttelse, og har bidratt til høye utbruddshastigheter i samfunnene sine, og provosert den bredere, sekulære offentligheten.