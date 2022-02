To-faktor autentisering SMS er sikrere på iOS og macOS

Når en annen identifikasjonskode blir bedt om via SMS, har Messages den gode smaken å tilby utfylling av skjemaet direkte i Safari, en nyhet introdusert med iOS 12 og macOS Mojave. Denne funksjonen har gjennomgått en liten endring siden november i fjor, rapporter MacWorld.

Meldingen som sendes av Apple er beriket med ny informasjon, i dette tilfellet ekstra beskyttelse mot phishing. Dette er den konkrete implementeringen av et forslag fra produsenten. fra januar 2020 og som hadde blitt detaljert for utviklerne i august samme år.

Apple forbereder utviklere på ny autentiserings-SMS

Dette standardtipset for SMS-autentisering inkluderer meldingen med identifikasjonsnummeret, selvfølgelig, etterfulgt av domenenavnet til nettstedet eller tjenesten identifisert med en @, deretter nummeret tilbakeringing. Hvis forespørselen er fra et innebygd HTML-element (en iframe), er nettstedskilden foran med en % også til stede (se eksempel ovenfor).

For brukeren endrer ikke dette noe, identifikasjonskoden forblir den samme og etter å ha mottatt den i Meldinger, vil den automatisk vises over tastaturet (i iOS) eller direkte i skjemaet (i macOS), og dermed forenkle oppføringen. Informasjonen som gis i tekstmeldingen er et middel til å bekrefte at koden faktisk kommer fra den forespurte tjenesten, siden det er samsvar mellom domenenavnet til nettstedet som er besøkt og det som er inkludert i den mottatte SMS-en.

Hvis informasjonen ikke stemmer, vil ikke iOS og macOS tilby autofyll av skjemaer. Apple oppfordrer utgivere til å integrere dette nye formatet, og Google har også hoppet på dette toget fra april 2020.

Denne ekstra sikkerheten for SMS-identifikasjonskoder bør ikke få deg til å glemme at det ikke er den sikreste metoden for dobbel factoring. Det er bedre å gå gjennom en kode generert av en spesialisert applikasjon som Authy, eller til og med seksjonen Passord macOS Monterey-preferanser og iOS 15-innstillinger.