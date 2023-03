To gutter på 14 og 15 år mistenkes for å være de verste, «hun var en stille jente».

Joy Middleditch, 82, bor i Suffolk, England, hvor hun ble offer for et innbrudd. To kjeltringer tok seg inn i huset hennes og kastet henne i bakken. The Mirror forklarer at han ble funnet liggende på bakken av et familiemedlem sist lørdag.

Bestemoren sa at hun hørte et smell på døren hennes på Grayson Avenue i Backfield og to maskerte menn tvang seg inn i hjemmet hennes, slo henne og kastet henne i bakken, sa politiet i Suffolk.