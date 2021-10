To Johnsons Ronan og Jean-Baptiste State drar til Norge for å støtte Rena

Ronan og Jean-Baptiste, henholdsvis 21 og 22, var blant Rennes-supporterne på Lerkendel stadion i Trondheim torsdag kveld for å støtte Rennes mot Rosenborg. En tur bestemt på et valg Ronan sier: “Vi ble med i RCK, vi var på første etappe og vi ble bedt om å gå den andre etappen. Vi hadde bare en helg fri, og sammenlignet med alle restriksjoner angående kystområdene, sa vi til oss selv at vi kunne prøve et mer eksotisk sted!”

De to studentene drar til Paris mandag morgen og lander i Trentheim klokken 17.30 samme dag. Til tross for fiskeutstillingen på stedet som økte hotellprisene, klarte de to vennene å finne en rimelig leie i Trentheim. I noen dager nyter de byen, hvor de besøker lokale museer og katedralen i Nitros. De benytter anledningen til å gå litt ut, forklarer Ronan: “Vi gikk til barene. Du bør vite at dette er veldig dyrt: 40 CL 15 euro for en halvliter øl! Men tirsdag møtte vi studentene fordi Trondheim er en Erasmus -by. Det var først da alle studentene kom dit at vi kunne komme til et Erasmus -selskap på en privatisert bar. Der møtte vi noen norske studenter og de tok oss med på en fest i en leilighet med mange studenter, og det var flott!“

Fint miljø på banen

De to Johnsons har ingen problemer med å finne plasser på stadion: “Selv dagen før da vi så at det var noen igjen, var det 7000 mennesker, men ikke alle billetter var utsolgt, Forklarer Ronan. Vi dro til stadion tidlig fordi vi ønsket å se spillerne komme. Vi så spillerne to meter unna oss. På standen, i lykken, så vi et fransk par på ferie i Norge i en måned og benyttet muligheten til å komme til kampen. Det var en hyggelig atmosfære, det er en liten kolbe, men den er plassert i første etasje på stadion. Men selv om de var små, sang den fortsatt.“Selv om to venner irriterte norske fans litt:”Spesielt da vi kuttet uplinjen av den motsatte keeperen, reiste vi oss og ropte litt og de ba oss sette oss ned (ler).“

Ronan og Jean-Baptiste, som ikke er på sin første tur til Europa, håper å kunne reise igjen denne sesongen for å støtte Renes på Europa League-konferansen.