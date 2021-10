To kvinner ble funnet nær liket av den døde moren, og her er det

Vi vet om en mors død i Frankrike, som ved hennes side lå død sammen med sine to døtre på 5 og 7 år som hun trodde sov.

Forrige uke ble to jenter på 5 og 7 år innlagt på sykehus og deretter overlevert til Barnas sosialhjelp (ASE), etter å ha tilbrakt flere dager i nærheten av liket av moren som døde naturlig i en leilighet i Le Mans. Det var lederne på skolene som klaget til politiet og påtalemyndigheten om at de to jentene ikke hadde vært der på lenge. Sist onsdag dro politiet endelig til familiehjemmet i det berømte sublonesiske distriktet Le Mans.

“Vi skal ikke lage støy, mamma sover,” svarte kvinnene og bekreftet Daily Le Maine Libres opplysninger, ifølge søksmålet. Politiet fant senere maktens kropp med tvang. Kvinnen, som ble født i Elfenbenskysten i 1990 og led av helseproblemer, døde av naturlige årsaker, ifølge resultatene av en obduksjon bestilt av en advokat.

Denne mandagen kom nyhetsnettstedet France Blue tilbake til de vanskelige forholdene denne familien lever under. Antallet jenter som kommer på skolen har økt de siste månedene. Familien ble “allerede forfulgt av sosialarbeidere spesielt for økonomiske problemer” og moren begrunnet fraværet av mange av døtrene sine med “behovet for å gå og hvile med familien”, kan vi lese i France Blue.

20. september, etter et langt fravær, ga det administrative personalet ved to jenteskoler ut en uttalelse til statsadvokaten. I dagene som fulgte banket medlemmer av politiet og skoleadministrasjonen på døren til familieleiligheten flere ganger, men det kom ikke noe svar.

Moren kunne ikke nås på telefon, og 29. september kom politiet tilbake til stedet. Dagen som jentene som trodde moren deres, tok imot dem …