To lærere knivstukket, en elev arrestert

Et av ofrene ble innlagt på sykehus i kritisk tilstand. En annen fikk lettere skader.

To lærere ble knivstukket i et universitetsbygg i Oslo torsdag 24. august, meldte norsk politi, og pågrep en student mistenkt for å ha knivstukket den ene alvorlig og den andre lett.

På dette stadiet er omstendighetene og årsakene til dette angrepet fortsatt uklare. Politiet advarte om mulig knivstikkingtok kontroll over gjerningsmannen og to ofreDet sa operasjonsdirektør Christian Bjorberg under en pressekonferanse. «Forholdet (mellom dem) ser ut til å være det mellom lærer og elev«, la han til. To kniver ble funnet fra stedet.

I følge en medisinsk nødhjelpstjenestemann er et av ofrene i staten «Viktigog innlagt på sykehus. En annen fikk lettere skader. En ytterst sjelden hendelse i Norge skjedde innenfor veggene til Arbeidets Verdensinstitutt, som er tilknyttet Universitetet i Oslo. Ingen andre detaljer om ofrene og deres overfallsmenn ble gitt.