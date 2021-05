To legemidler av den astrogene vaksinen gir mer enn 80 prosent beskyttelse mot den indiske varianten, finner PHE-studien

MKate Nichols, administrerende direktør for Hospitality i Storbritannia, sa at det ikke ble opprettet ved å låse noen mellomrom, noe som betyr at utseendet til high street ville endre seg når Govt-19-restriksjonene ble opphevet.

Han sa til BBC Breakfast: “Det er en sammentrekning av en av ti restauranter over hele Storbritannia, men i de store gatene våre er det opp til en femtedel, så våre høye gater er veldig forskjellige – det er generelt puber, barer, restauranter og hoteller, og abstraktet er tavle i disse områdene.

“Alle virksomhetene våre er berørt, og dessverre har vi mistet 660 000 ansatte.

“Farlow og forretningsstøtte holder dette antallet så lavt som mulig, men det er stor risiko for at vi kommer ut av denne epidemien fordi disse virksomhetene vil ha hard gjeld.

“De er mer gjeldsrike enn noen annen sektor i økonomien. Spesielt har de høy leiekreditt, så Covits skygge kommer til å henge disse virksomhetene i omtrent seks måneder.”

Han foreslo at hvis regjeringens veikart ble endret og forretningsstøtte deaktivert om sommeren, kunne mengden tap av virksomhet og lokaler øke ytterligere, spesielt blant uavhengige selskaper.