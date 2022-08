To legender bak kulissene på WWE SummerSlam

WWE SummerSlam 2022 er bare timer unna hovedbegivenheten, og PWInsider får vite at de to legendene for øyeblikket er bak kulissene på Nissan Stadium i Nashville.

Faktisk bekrefter bevisene deres det Undertaker og Edge De er på stadion for arrangementet. For Undertaker kommer nyheten ikke som noen overraskelse siden han hadde sitt første enmannsshow for WWE denne helgen som en del av WWE-festlighetene. Vi kan tenke oss at han kommer for å tilbringe tid med vennene sine og nyte showet.

Edges situasjon er derimot annerledes. Vi i Catch-Newz har fortalt deg de siste ukene at den opprinnelige planen var å bringe ham tilbake til pre-SummerSlam RAW og få ham involvert i PLE, men det kreative teamet endret planene. Hans tilstedeværelse backstage på SummerSlam kan tyde på at hans debut endelig vil finne sted under SummerSlam. Vi må se programmet for å få det endelige svaret.

Dessuten er de ikke de eneste bak kulissene. er også Gåte Den er der til tross for at den ikke er på kartet. PWInsider forklarer at den vil være på skjermene våre til tross for alt. Det er foreløpig ukjent om han vil dukke opp for et intervju eller forstyrre Seth Rollins. Han må også se programmet for å få det endelige svaret.

Når det gjelder rekkefølgen på kampene, er ikke hele rekkefølgen tilgjengelig ennå, men Becky Lynch vs. Bianca Belaire har fått bekreftet å åpne festivalen. Når det gjelder slutten av showet, vil Liv Morgan avslutte kvelden mot Ronda Rousey, med den siste hovedbegivenheten mellom Brock Lesnar og Roman Reigns.

Bildekreditt: WWE