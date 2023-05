To lovende superjordar er blitt oppdaget nær solsystemet

Du kan også være interessert [EN VIDÉO] En vakker utsikt over en steinete eksoplanet Denne artistens animasjon viser en steinete planet i et imaginært system med seks eksoplaneter…

DES Space Telescope, som ble lansert i mer enn fem år på jakt etter eksoplaneter, fortsetter å gi verdifull informasjon om verdenene rundt oss. Med 330 bekreftede nye planeter allerede under beltet og tusenvis av kandidater, fortsetter Tess å lete etter steinete planeter nær Jorden, kjent som superjordene. Og to nye av denne typen er lagt til listen hans, beskrevet i en publisert studie ArXiv.

Ligger 42 parsecs eller omtrent 137 lysår fra Jorden, går de to verdenene i bane rundt en M-type rød dvergstjerne kalt TOI-2095, TOI. tes motiver av interesse. Stjernene deres, kalt TOI-2095b og TOI-2095c, er henholdsvis jordradier og 4,1 jordmasser og 7,4 jordmasser. Anslagene må fortsatt justeres, forklarer forskerne, på grunn av mangel på data.

Men deres posisjon i forhold til stjernen TOI-2095 er av mest interesse for forskere. Faktisk forklarer studien at de befinner seg i den indre kanten av den beboelige sonen, avstanden fra stjernen som ville tillate flytende vann å eksistere! Det ene er mulig liv… men med mange usikkerhetsmomenter fordi alt avhenger av atmosfæren til disse planetene. De kan faktisk ha noe som ligner på Venus, noe som gjør verden ubeboelig, eller snarere ser atmosfæren deres ødelagt av TOI-2095s stråling.

Men dette fenomenet gjør dem til sterke kandidater for James-Webbs fremtidige studier: de er nær nok jorden og har egenskaper som gjør eksistensen av flytende vann mulig! «Spesielt kan svært nøyaktige observasjoner av radiell hastighet bidra til å forbedre planetariske massemålinger (og dermed tilsynelatende tettheter) og gi noen begrensninger for fremtidige utsikter for atmosfærisk karakterisering.»Forskerne skrev.