To menn dømt i Malcolm X-drapssaken er løslatt etter 50 år

Fem tiår med skader ble reparert. En dommer i New York løslot torsdag to afroamerikanske menn, hvorav den ene døde i 2009 og ble dømt for drapet i 1965 på den svarte aktivisten Malcolm X for 50 år siden. Dommer “Norman 3X Butlers Mohamed Azizs dom, nå 83 år gammel og som vises i New Yorks høyesterett, ble frifunnet av Khalil Islam alias Thomas 15X Johnson, som døde i 2009, etter en forespørsel fra dommer Ellen Biben, en advokat i New York. Cyrus Vance og forsvar.

En Netflix-dokumentar

“Advokater avslører dette under en tjueto måneder lang rettssak utført i fellesskap av Riksadvokatens kontor og to menns advokater.”, FBI og New York Police (NYPD) “Skjulte nøkkelkilder, hvis kjent, kunne ha ført til løslatelse av begge mennene”, skriver New York daglig.

I februar 2020, etter at en dokumentar ble sendt på Netflix (“Who Killed Malcolm X?”), ba Cyrus Vance mannskapet sitt om å revurdere filen. Serien utforsker en teori om at begge er uskyldige og at noen av de virkelige morderne har rømt.

Ingen fysiske bevis

Malcolm X, en historiker under borgerrettighetskampen i USA, ble kjent som hovedtalsmann for den sosiale organisasjonen «Nation of Islam» og oppfordret svarte mennesker til å kreve sine borgerrettigheter. “Nødvendig på alle måter”.

Deretter brøt han med «Nation of Islam» et år før han ble skutt. 21. februar 1965 begynte han en tale i Audubon Ballroom i Harlem. Khalid Islam, Muhammad a. Aziz og en tredje mann, Mujahid Abdul Halim, senere kjent som Norman Butler og Thomas Hagan, ble dømt for drap i mars 1966 og dømt til livsvarig fengsel.

På det tidspunktet innrømmet Hogan at han var en av tre bevæpnede menn som skjøt en politisk aktivist. Han sa imidlertid at verken Aziz eller islam var involvert. Begge stolte på Alibis i 1966 og sa at de var uskyldige. Ingen fysiske bevis knyttet dem til forbrytelsen. De “Det har ingenting med denne forbrytelsen å gjøre.”Hagan gjentok i en erklæring i 1977. Sistnevnte identifiserte ytterligere to, men ingen andre ble pågrepet. Hagan ble innvilget prøveløslatelse i 2010.

Hemmelige agenter

I følge New York Times, Den nye etterforskningen fant at FBI hadde dokumenter som pekte på andre mistenkte. Det er også ett vitne som fortsatt er i live, som pådro seg en beinskade på tidspunktet for skytingen og bekreftet at han var hjemme, og bekreftet Aziz sitt alibi. Vitnet ble aldri avhørt av politiet, og ble identifisert bare med initialene “JM”, og avisen sa at han ringte sistnevntes fasttelefon på drapsdagen og snakket med Aziz. En gjennomgang av saken klargjør videre at de hemmelige agentene var i ballsalen da opptakene eksploderte, uten å avsløre for advokatene som er ansvarlige for saken.

Denne rettslige vrien forsterker studiet av den mørke rollen som FBI og New York-politiet spilte på den tiden.

I februar 2021 ble obduksjons- og tiltalebrevet fra en politimann frigitt, og Malcolm Xs døtre har allerede krevd at etterforskningen gjenåpnes. Politiet sier at to av livvaktene hans ble arrestert noen dager før attentatet, på forespørsel fra Malcolm Xs følge, i et forsøk på å svekke sikkerheten rundt den svarte lederen.

Og politiet fant ut at noen hadde ringt Daglige nyheter New Yorker advarte dem tidligere i dag om at Malcolm X ville bli drept. «Det har vi rett og slett fått vite, Sa New York Times Deborah Franசois, talsmann for Aziz og islam. Dette er resultatet av en alvorlig og total offisiell feil.”