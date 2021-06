To norske lakseselskaper fjerner alle lenker som fører til avskoging i forsyningskjedene for soyabønner.

Minst syv av de største selskapene er fortsatt tilknyttet Cargill, et selskap med tilknytning til avskoging, hevdet organisasjonen.

Den norske laksenæringen er avhengig av brasilianske soyabønner for fiskefôr og er derfor sårbar for avskoging i forsyningskjeden. Viktige endringer som gjorde det mulig å bryte alle forbindelser med avskoging skjedde tidligere i år, da tre brasilianske soyabønneleverandører forpliktet seg til å forlate avskogingen helt. [imposing a ban on trading soy grown on land deforested after August 2020]. “

De Forpliktelse av CJ Selecta, Caramuru og ImcopaDet er et dristig grep, ettersom disse soyaproteinleverandørene (SPC) forplikter seg til ikke å avskoging i deres forsyningskjeder, sa RFN.

For å vurdere om norsk laksenæring har benyttet seg av muligheten til å bli helt fri for avskoging, studerte NGO forsyningskjedene til de 10 største lakseselskapene.

”Vår undersøkelse viser at to av de største lakseprodusentene nå er helt fri for avskoging og dermed har blitt de første storskalaprodusentene av animalsk protein uten noen tilknytning til tropisk avskoging.

Norske lakseprodusenter har tilgang til fire forskjellige fôrleverandører, hvorav tre produserer fôr som ikke er relatert til avskoging. Ved å velge Cargill som fôrleverandør velger andre lakseprodusenter aktivt en verdikjede med eksponering for risikoen for avskoging, hevder den norske organisasjonen.

“Selv om de spesifikke mengdene av soyabønner som går inn i Cargills produksjon av laksefôr, har lav avskogingsrisiko, er Cargill en høy avskogingsrisiko.”

morselskapsforbindelse

I juli i fjor ekskluderte lakseprodusenten Grieg Seafood Cargill Aqua Nutrition fra inntektene fra en grønn obligasjon på 1 milliard NOK (105 millioner dollar) som ble utstedt måneden før, og ba morselskapet Cargill redusere betydelig avskogingsrisiko forbundet med soyabønner. i Brasil.

Christina Fornes, direktør for global kommunikasjon, Grieg Seafood, fortalte FeedNavigator på den tiden: Avskoging i Cerrado på grunn av klimakrisen må avsluttes og også for å beskytte biologisk mangfold av planter og skoger.

“Cargill Brazil er ikke i vår direkte forsyningskjede, ettersom Cargill Aqua Nutrition kilder til soyaproduktet vi bruker – SPC – gjennom CJ Selecta, Imcopa og Caramuru.

“Dette handler om eierforholdet. Det er veldig viktig å understreke at denne saken her ikke har noe med Cargill Aqua Nutrition å gjøre, som vi anser som en god partner og leverandør. Problemet er den nåværende mangelen på fremdrift på stedet i Brasil for å avslutte avskoging assosiert med soya, og Cargills forhold Inc.

“I tillegg til våre etiske bekymringer, er vi dessverre i en situasjon der det å være kunde og i samarbeid med Cargill Aqua Nutrition gir en utfordring for vårt omdømme, gitt eierforbindelsen til Brasil. Forbrukere, kunder, investorer og frivillige organisasjoner er bekymret for dette problemet.”

Daniel Sullivan, en talsperson for Cargill Protein and Animal Health, sa i en kommentar den gangen i en kommentar at den langt fra Cargill Aquatic Nutrition-virksomheten, som kjøper soyabønner i 100% ProTerra, RTRS eller sertifisert økologisk laksefôr. Cargills bredere virksomhet har gjort betydelige fremskritt innen å skaffe bærekraftige soyabønner.

“Hos Cargill er vi forpliktet til å transformere forsyningskjedene til å være fri for avskoging, samtidig som vi beskytter innfødte planter utenfor skogene. Vi vet at det er arbeid å gjøre – og vi akselererer innsatsen på dette området, inkludert fokus på innovativ, økonomisk levedyktige løsninger. for bønder.

Bransjeløse løsninger på avskogingsutfordringen

Ida Brekan Claudi, seniorrådgiver for Rainforest Foundation i Norge, sa til FeedNavigator i dag at mens dynamikken bak avskoging av soyabønner er kompleks, koker det til at det er lønnsomt å konvertere sunne skoger til landbruksproduksjon fordi det er aktører som er villige til å kjøpe produktene. Landbruk, som soyabønner, dyrket på ombygde land.

Det er derfor, i stedet for å diskutere spesifikke områder eller forsyningskjeder (som sertifisering), krever vi bransjeløse løsninger på problemet med avskoging.

“Med avtaler som dette på plass, slik som CJ Selecta, Caramuru og Imcopa er enige om, vil vi fjerne et viktig insentiv bak avskoging fordi du rett og slett ikke vil kunne selge soyabønner dyrket på land konvertert etter august 2020.

“Dette skjedde i Amazonas med soyabønnemoratoriet: Soyabønneindustrihandlere inngikk en sektoravtale, og avskoging av soyabønner har redusert dramatisk som et resultat. Det har vært en stor suksess i [terms of] Bekjempelse av soyabønnerelatert avskoging i Amazonas “.

Hun hevdet at det er mange bevis for at de store soyabønnehandlerne driver den pågående avskogingen fordi de kjøper flertallet av soyabønner produsert i Brasil.

“Dette er godt dokumentert gjennom deres kjøp av soyabønner fra indirekte leverandører, deres tilstedeværelse – infrastruktur som siloer i høyrisikoområder – deres støtte og planer for videre infrastrukturutvikling for å øke produksjonen av soyabønner osv.

“Så lenge handelsmenn fortsetter å kjøpe soyabønner dyrket på nylig avskogte landområder, gir de bøndene insentiver til avskoging, og det er den generelle plikten å slutte å kjøpe soyabønner for avskoging som er avgjørende for å demme den pågående krisen.”

RFN-konsulenten la til at soyabønnehandlere og tilknyttede kunder kan samarbeide veldig godt med sine leverandører for å sikre mer bærekraftig praksis, men at dette ikke bør erstatte det viktigste trinnet, som er å oppfylle 2020-fristen.