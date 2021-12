To nye Chrome-funksjoner som vil gjøre feriehandel til en lek

Hvis du ikke er ferdig med feriehandelen for i år ennå, kan du være i trøbbel. Det verste problemet i forsyningskjeden ser ut til å være løst, men med ni dager før jul kan frakten bli et problem. Den gode nyheten er at Google introduserer noen nye funksjoner i Chrome for å fjerne noe av shoppingstresset fra venner og familie.

Chrome får nye funksjoner for å gjøre shopping enklere

Chrome Shopping-produktsjef Sam Birch besøkte Googles blogg torsdag for å dekke fem funksjoner som kan hjelpe deg med å fullføre feriekjøpene dine i tide. Noen av disse funksjonene har eksistert en stund, men andre er nye eller har ikke blitt sett ennå.

Oppdatert prisfall i åpne faner

Målet med julehandel er å forhindre at bankkontosaldoen din faller til null. Og en av de beste måtene å gjøre det på er å dra nytte av tilbudene som mange forhandlere har i løpet av sesongen. Det er imidlertid ikke alltid lett å finne disse tilbudene. Det er derfor Google legger til en ny funksjon i mobilversjonen av Chrome som viser deg den oppdaterte prisen på en vare i rutenettet med åpne faner, slik at du ikke trenger å åpne og oppdatere siden for å se om prisen på varen har endret seg.. Google sier at denne funksjonen kommer til Android denne uken og vil være tilgjengelig på iOS i løpet av de kommende ukene.

Trend Hvordan blogge i 2021 og tjene penger

Bruk Google Lens i Chrome på skrivebordet

Et av Googles mest verdifulle shoppingverktøy er Lens. Den har vært tilgjengelig i over fire år, men nå kan du søke i omgivelsene dine med Google Lens i Chrome på en Android-enhet. Bare trykk på Lens-ikonet i adressefeltet og begynn å skanne elementene rundt deg. Google bringer også Lens til Chrome på skrivebordet. Hvis du ser et interessant klesplagg eller et pent møbel på et bilde mens du surfer på Internett, kan du høyreklikke på det og velge “Søk i bilder med Google Lens”. Tegn deretter produktet du vil lære mer om. Målet vil gjøre resten.

Andre nyttige shoppingtips for Chrome-brukere

Disse nye funksjonene skal gjøre den mest populære nettleseren på planeten enda mer nyttig i ukene fremover. Her er noen andre nyttige tips fra Google: