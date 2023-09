To nye graver på Google-kirkegården

Siden grunnleggelsen for 25 år siden har Google lansert en rekke tjenester og applikasjoner… mange av dem har siden blitt avviklet. Og med jevne mellomrom utvider søkemotoren sin kirkegård med nye funksjoner. Det var to denne uken!

Google «drepte» ikke én app denne uken, men to! Et jaktbord av enestående størrelse som vil mate den berømte » gravplass » fra søkemotoren. Ved siste opptelling hadde den 289 apper (inkludert ganske mange meldingsapper!), tjenester og maskinvare. Første offer på listen: Google Podcaster.

YouTube Music tar over podcaster

Som navnet antyder, lar Google Podcasts deg abonnere, administrere og lytte til podcaster. Appen vil bli tatt offline en gang neste år, mens funksjonene vil integrere YouTube Music. Det er nå mulig å lytte til, se og laste ned podcaster i denne applikasjonen siden våren i USA, uten å måtte tegne et betalt abonnement. Google vil utvide disse funksjonene til resten av verden på slutten av året.

Google Podcasts-brukere vil kunne bruke et verktøy for å migrere abonnementene sine til YouTube Music (eller en annen podcast-app). Det er ikke mange: ifølge en Edison-studie bruker 4 % av ukentlige podcastlyttere i USA Google Podcasts, sammenlignet med 23 % som hører på disse programmene på YouTube.

Ukens andre forsvinning vil sannsynligvis heller ikke skape mye oppstyr. Er om Jamboarden samarbeidende tavleapplikasjonsom vil forsvinne i limbo i slutten av 2024. De forskjellige verktøyene til denne appen vil bli spredt i Google Workspace (Drive, Kalender eller Meet).

Som et sikkerhetsoffer for slutten av Jamboard, avslutter Google også programvarestøtte for brettet (denne gangen ekte), som ble lansert i 2017. Enheten som selges for $5 000 vil ikke lenger motta automatiske oppdateringer fra og med 30. september 2024.