To nye Liverpool-skader kan etterlate Jurgen Globe med en avgjørende avgjørelse mot Manchester United

Jurgen Globe er ikke i tvil om Liverpools første fire forhåpninger.

For å få noen sjanse til å delta i den endelige Champions League-plassen i løpet av de siste to ukene av kampanjen, må hans side være feilfri.

“Å vinne fire kamper er den eneste sjansen vi har, men det er det vi må prøve,” sa Klopp Etter lagets 2-0-seier På Southampton Lørdag kveld.

“Det blir vanskelig, men det er det vi må prøve.”

Så med 12 poeng igjen, må Liverpool snappe noe fra en sesong.

For å gjøre det, må imidlertid verdensmennene bryte seg inn i det nye landet torsdag kveld.

Under ham kunne ikke de røde gi et slag mot Manchester United i sine turer til Old Trafford.

Liverpool United er uten seier hjemme seks under nåværende manager, men må nå fullføre det for å be om neste sesongs Champions League-fotball.

Kloden Da skal det gå så sterkt som mulig og håpe at Uniteds tredje kamp mellom søndag og torsdag tar sin toll.

Fingrene vil bli krysset for å komme tilbake til ozonkoppen.

Da Globe beskrev Southamptons ankomst som et “mindre” spørsmål, ble den tyrkiske internasjonale en midtstoppssak.

Hvis det passer, begynner han.

Knot Phillips Trent vil fortsette med Alexander-Arnold og Andy Robertson på vanlige steder på henholdsvis høyre og venstre rygg.

Alison Becker, som utmerket seg veldig mot de hellige, vil beholde sin plass i målet.

Midtbane er som alltid det viktigste snakkepunktet for Klopp og hans stab når han veier inn på sitt potensielle XI for Old Trafford.

Fabinho kan forventes å fortsette ved foten av midtbanen.

Brasilianeren har vært enestående hele sesongen, og en stor faktor bak hans topp fire-finish de siste to månedene er hans retur til den defensive midtbanerollen.

The Globe kan være oppmerksom på endringene i maskinrommet, spesielt siden Guinea Vijnaltham har spilt dette ordet i over 26000 minutter.

Men med at det kommer torsdag etter lørdag kvelds kamp, ​​kan Globe føle at dette er nok hviletid for de som startet mot Southampton.

Som et resultat vil Vijnold og Diego Alcondara igjen tjene en plass på Old Trafford.

James Milner ble utnevnt til kaptein for spillet som ble utsatt for åtte dager siden, så det vil være hans egne krav om å starte dette.

Ovenfor er Mohammed Salah en spikret startpakke.

Med 29 mål til navnet hans denne sesongen, lurer man på hvor Liverpool ville være uten Egypt-stjernen.

Sadio Mane gir opp sitt mål mot de hellige og presser på for en start.

Den senegalesiske stjernen har ikke alltid hatt full tillit denne sesongen, men det ville være en dristig oppfordring å forlate ham etter at det 14. målet i helgekampanjen har gitt ham en nærmere tittel.

Så spørsmålet er, vil Roberto Firmino eller Diego Jotta få lede denne linjen?

Skjorten ble gitt til den tidligere da lagarket ble droppet for den originale passformen tidligere denne måneden.

Men det var Jotta som ble valgt ut foran Brasil lørdag kveld.

Imidlertid er det liten debatt om hvis produksjonen var mest effektiv foran målet.

Til tross for at han ble sparket med en tremånedersskade, scoret Jotta dobbelt så mye som lagkameraten i sin første kampanje på Anfield.

Men mens Firminos seks er halvparten av Jota, reduserer hans åtte assistanser Jotas sett.

Samtalen markerer slutten på kloden når tankene beveger seg mot torsdagens store kamp på Old Trafford.