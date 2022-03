To nye MacBook-er er ventet i år

Disse nye Mac-ene kan lande rundt WWDC senere i år, i juni.

Overgangen fra Max til Apple Silicon-brikker ser ut til å skje problemfritt i Cupertino. Apple har tilbudt sine nye M1, M1 Pro, M1 Max og M1 Ultra SoCs i nesten to år nå og ser ut til å ha bestemt seg for å bytte til neste generasjon av nye bærbare Mac-er.

Helt sikkert, 9TB5Mac Etter å ha lært det, ser det ut til at det er svært nyttige små informanter To nye Mac mini Designet i Cupertino, lærer vi i dag at selskapet også opererer på nye MacBook Pro og MacBook Air.

Den første modellen nevnt av 9To5Mac var den nye 13-tommers MacBook Pro. Den nåværende modellen kjører på den gamle M1-brikken, og det burde ikke komme som noen overraskelse om Apple moderniserer den. Den nye motoren, lokalt kjent som J493, vil beholde sin nåværende design, og forlate den nye versjonen for 14- og 16-tommers versjoner og flytte til M2 SoC. Ryktene sier at Apple kan ha vurdert å droppe «Pro»-merket for 13-tommersmodellen en stund, som av noen anses å være inngangsnivået.

MacBook Air M2

Den andre bærbare datamaskinen som kommer i år er MacBook Air, lokalt kjent som J413. Akkurat denne uken nevnte vi Ming-Ci Guos rykte om at denne nye MacBook Air vil ta i bruk et nytt design, men vil kjøre under SoC M1. 9To5Mac avviser formelt informasjonen om at denne nye ultratynne bærbare datamaskinen bygger inn M2 SoC, som er litt mer effektiv enn M1, men mindre effektiv enn M1 Pro, M1 Max og M1 Ultra.

Når det gjelder utgivelsesvinduet, utløses 9To5Mac midt på året, med en potensiell presentasjon på WWDC i juni. Begge Mac-ene er i et svært avansert utviklingsstadium, så utdatavinduet vil komme nærmere og nærmere.