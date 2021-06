To søsken til en norsk uigurisk aktivist fengslet i Xinjiang, Kina – Radio Free Asia

Regjerings- og polititjenestemenn i regionen fortalte RFA i forrige måned at kinesiske myndigheter hadde dømt broren og søsteren til en fremtredende deportert uyghursk lærd og lingvist i Kinas autonome region Xinjiang Uyghur (XUAR) til flere års fengsel.

Dommen ble opprettholdt på grunnlag av en RFA-rapport som bekreftet at Mihre Erkin, svigerdatter til lærde Abdouli Ayub, hadde dødd i interneringsleiren i Yanbulak. Statens sikkerhetspoliti avhørte i provinsen Kashgar (Kinesisk, Kashi).

Abduveli Ayub er grunnleggeren av Uyghur Help, en norsk Uyghur-advokat og hjelpeorganisasjon som fører en liste over internerte intriger fra Uyghur.

Mihre Erkin er utdannet ved Jiao Dong University i Shanghai, hvor han har en grad i plantebioteknologi og en relatert mastergrad fra University of Tokyo før han ble forsker ved Nara Institute of Science and Technology i Japan. Han kom tilbake til XUAR i august 2019 etter press fra myndighetene i Kashgar om å ringe foreldrene sine hjem.

På slutten av 2020 antas Mihre Erkin å ha dødd mens han var i varetekt i en av XUARs omfattende interneringsleirer, der myndighetene i regionen antas å ha holdt 1,8 millioner uigurer og andre muslimske minoriteter i interneringsleirer siden tidlig i 2017. På det tidspunktet kunne uttalelsen ikke bekreftes uavhengig.

Etter bekreftelsen av Mihre Erkins død, spurte RFA myndighetene ved XUAR om hans arresterte far Erkin Ayub og tante Sajidikul Ayub – Abdweli Ayubs bror og søster.

Abduveli sa at myndighetene arresterte Erkin Ayub i juli 2017 og Sajidikul Ayub i september 2017.

Aptuveli sa Sajid Kul ble arrestert mens han jobbet på videregående skole nr. 1 i Konishehar (Shufu) County, Kashmir, mens Erkin ble arrestert mens han jobbet ved Konisher County-grenen til det kommunistiske partiet i Kina (KKP).

En tjenestemann i en domstol i Konishehar på XUAR nektet å gi informasjon om sakene sine over telefon, og sa at de var viktige spørsmål.

“Vi kan ikke snakke om saker,” sa han til RFA 26. mai.

26. mai fortalte en uigurisk mann med kjennskap til situasjonen til RFA at Sajidikul og Erkin hadde blitt forfremmet til høyere stillinger for å gjøre jobben sin bedre, men ble arrestert for ikke å vise lojalitet mot myndighetene slik de hadde håpet.

Uyghur, som nektet å bli navngitt av frykt for sin sikkerhet, sa at paret hadde blitt arrestert på grunn av aktivitetene til den deporterte Abduveli, og at de ble tvunget til å irettesette sin bror på et offentlig møte i Tokwak township i Kashmirs Konasher-fylke.

Kinesiske tjenestemenn dømte Sajidikul til 12 års fengsel og Erkin til 14 års fengsel fordi deres bror, Uyghur, gikk inn for menneskerettigheter, sa han.

Politiet bekrefter fangen

En politibetjent fra Tokyo fortalte RFA 26. mai at han ikke var sikker på det nøyaktige året for dommen, men bekreftet at Erkin allerede var dømt av en rekke årsaker, inkludert “feil” han gjorde mens han jobbet med familieplanleggingen. komiteen.

En annen politibetjent i Toksok fortalte RFA samme dag at Sajid Qul sonet sin 12-års fengselsstraff i et annet Connaught County, Mush (Mukshi) fengsel.

En tredje politibetjent i Toksok bekreftet også 12 års fengselsstraff.

26. mai fortalte Abduveli til RFA at både søsteren og broren hans var KKP-medlemmer og modellmyndigheter og hadde blitt forfremmet flere ganger.

Han sa også at søsknene støttet hans uiguriske språkaktiviteter mens han var på XUAR.

Blant de 72 uigurene i Kashgar kan det være Sajidikal og Erkin, som deltok i uiguriske språkoperasjoner og ble arrestert av Kashgar National Security Forces, sa Abduveli.

Abduweli sa at han mottok en e-post fra kinesiske tjenestemenn i midten av mai om at dødsfallet til svigerdatteren og fengslingen av søsknene hans ville være som gjengjeldelse for hans utvisning og at han ville suspendere sine menneskerettighetsaktiviteter blant Uyghur diaspora.

Men han sa at hans handlinger ikke kunne stoppes på grunn av søksmålet mot familiemedlemmene og den fortsatte forfølgelsen av uigurer ved XUAR.

Abduveli sa at de siste nyhetene har styrket hans forpliktelse til å gi Uyghurene en internasjonal stemme i interneringsleirer og kjempe for deres frihet og søke rettferdighet for dem.

“Hvis disse ofrene, straffene, gjengjeldelsen, den psykologiske torturen og den mentale undertrykkelsen presser oss ut i et hjørne og undertrykker våre stemmer, er det en seier for det kinesiske diktaturet,” sa han.

Det amerikanske utenriksdepartementet – samt parlamenter i Canada, Nederland, Storbritannia og Litauen – beskrev Kinas handlinger i regionen som “folkemord”, mens Human Rights Watch kalte dem forbrytelser mot menneskeheten. Det italienske parlamentet stemte enstemmig i forrige uke for å fordømme kinesiske grusomheter mot uigurer og andre tyrkiske folk.

I en kommentar på Project Syndicate-nettstedet torsdag sa den tidligere kanadiske justisministeren og justisminister Irwin Kotler og Jonah Diamond, juridisk rådgiver for Raoul Wallenberg Center for Human Rights, at statspartene i FNs FN-konvensjon om folkemord fra 1948 har en ansvar for å bringe rettferdighet til gjerningsmennene og bringe rettferdighet til ofrene.

“I mars, etter en uavhengig undersøkelse av Xinjiangs situasjon, var mer enn 50 eksperter innen folkerett, folkemord og regionen enige om at kinesiske statsgrusomheter ville øke til nivået for folkemord,” skrev de.

“Mens alle andre veier for rettferdighet er forutsagt, er det nasjonale regjeringers ansvar å oppfylle sine forpliktelser i henhold til 1948-konvensjonen om å uttale seg på ofrenes vegne og å forhindre og avslutte folkemord.”

Shohret Hosher-rapport for RFAs Uyghur-tjeneste. Oversatt av RFAs Uyghur Service. Rosenne Jerin skrev på engelsk.